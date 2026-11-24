Зруйновані житлові багатоповерхівки у Мирнограді, жовтень 2026 року. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Мирноградській громаді оновили перелік житла, яке визнали знищеним за результатами дистанційного обстеження — туди додали ще 20 адреси з самого міста. Власники нерухомості зможуть отримати компенсації за програмою “єВідновлення”. Публікуємо повний список.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із документа, який оприлюднили на сайті Мирноградської МВА.

До оновленого переліку знищеного житла потрапила ще 20 адрес, усі будинки розташовані в самому Мирнограді. Далі — список вулиць так, як вони зазначені в документі:

вул. Абрамця, 40;

вул. Бикова, 15;

вул. Бикова, 17;

вул. Власова Віктора, 25;

вул. Гастело, 2;

вул. Гастело, 4;

вул. Заньковецької, 3;

вул. Заньковецької, 14;

вул. Заньковецької, 56;

вул. Лугова, 33;

вул. Пугачова, 12;

вул. Пугачова, 45;

вул. Пугачова, 52;

вул. Пугачова, 57;

вул. Пугачова, 66;

вул. Річна, 13;

вул. Сосюри, 9;

вул. Чернишова, 9;

вул. Чернишова, 11;

вул. Явірна, 7.

Зазначимо, що документи для дистанційного обстеження та оформлення компенсації можна надсилати на електронну пошту:

Власникам нерухомості за зазначеними адресами потрібно надіслати на пошту управління комунальної власності Мирноградської міської ради скановані PDF-копії документів:

технічний паспорт;

право власності;

витяг з Держреєстру речових прав;

витяг про відсутність судимості та паспорта (1 сторінка).

Це дозволить поновити розгляд заяв і формування житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, у Камʼянському на Дніпропетровщині готуються до зведення перших будинків за проєктом “Покровський квартал”. Надавати житло в них планують переселенцям із тих громад Донеччини, що долучилися до фінансування. Розподіляти перші квартири між жителями можуть почати наприкінці 2028 року.