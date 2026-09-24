 У Білозерській громаді ще 25 мешканцям погодили компенсації за зруйноване житло: адреси
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Ще 25 мешканцям Білозерської громади погодили компенсації за зруйноване житло: які адреси

В'ячеслав Попович
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Місцева комісія з надання компенсацій за програмою за програмою “єВідновлення” 23 вересня розглянула 37 заяв від мешканців Білозерської громади. Відповідь для переважної більшості виявилась позитивною — комісія погодила 25 заяв. Втім, ще десятьом власникам нерухомості відмовили, а два звернення — призупинили.

Про це повідомили у пресслужбі Білозерської міської військової адміністрації.

Житлові сертифікати вирішили надати на підставі актів дистанційного обстеження та технічних звітів стосовно приватних будинків і квартир за такими адресами:

  • м. Білозерське, вул. Південна, 13;
  • м. Білозерське, вул. Південна, 2;
  • м. Білозерське, вул. Східна, 34;
  • м. Білозерське, вул. Східна, 23;
  • м. Білозерське, вул. Східна, 22;
  • м. Білозерське, вул. Будівельна, 37;
  • м. Білозерське, вул. Південна, 8;
  • м. Білозерське, вул. Південна, 2;
  • м. Білозерське, вул. Південна, 2;
  • м. Білозерське, вул. ім. Єрмакова Олександра, 16-а;
  • м. Білозерське, вул. Південна, 2;
  • м. Білозерське, вул. Східна, 22;
  • м. Білозерське, вул. Будівельна, 37;
  • м. Білозерське, вул. Будівельна, 37;
  • м. Білозерське, вул. Будівельна, 35;
  • м. Білозерське, вул. Східна, 22;
  • м. Білозерське, вул. Східна, 22;
  • м. Білозерське, вул. Південна, 10;
  • м. Білозерське, вул. Південна, 10;
  • м. Білозерське, вул. Східна, 21;
  • м. Білозерське, вул. Південна, 3;
  • м. Білозерське, вул. Східна, 34;
  • м. Білозерське, вул. Будівельна, 29;
  • м. Білозерське, вул. Південна, 9;
  • приватний будинок у с-щі Бокове, вул. Калініна.

У Білозерській громаді профільна комісія з надання компенсацій за програмою “єВідновлення” працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 16:00. Документи від мешканців приймають на електронну адресу та номер телефону:

  • 068-458-87-18 (пані Ганна, дзвінки приймають з 9:00 по 16:00);
  • [email protected]

Нагадаємо, попри те, що Білозерське не знаходиться на лінії фронту, місто має вже зруйнований вигляд. Житлові багатоповерхівки та адміністративні споруди — усе потрапляє під удари росіян. Під цими ударами гинуть місцеві, і їх вимушено ховають прямо у дворах. Журналісти Вільного Радіо показали, який вигляд має Білозерське у вересні 2026 року.

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