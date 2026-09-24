У Білозерській громаді ще 25 мешканцям погодили компенсації за зруйноване житло: адреси

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Місцева комісія з надання компенсацій за програмою за програмою “єВідновлення” 23 вересня розглянула 37 заяв від мешканців Білозерської громади. Відповідь для переважної більшості виявилась позитивною — комісія погодила 25 заяв. Втім, ще десятьом власникам нерухомості відмовили, а два звернення — призупинили.
Про це повідомили у пресслужбі Білозерської міської військової адміністрації.
Житлові сертифікати вирішили надати на підставі актів дистанційного обстеження та технічних звітів стосовно приватних будинків і квартир за такими адресами:
У Білозерській громаді профільна комісія з надання компенсацій за програмою “єВідновлення” працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 по 16:00. Документи від мешканців приймають на електронну адресу та номер телефону:
Нагадаємо, попри те, що Білозерське не знаходиться на лінії фронту, місто має вже зруйнований вигляд. Житлові багатоповерхівки та адміністративні споруди — усе потрапляє під удари росіян. Під цими ударами гинуть місцеві, і їх вимушено ховають прямо у дворах. Журналісти Вільного Радіо показали, який вигляд має Білозерське у вересні 2026 року.