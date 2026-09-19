Який вигляд має Білозерське у вересні 2026 року (ФОТО)

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

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Попри те, що Білозерське не знаходиться на лінії фронту, місто має вже зруйнований вигляд. Житлові багатоповерхівки та адміністративні споруди — усе потрапляє під удари росіян. Під цими ударами гинуть місцеві, і їх вимушено ховають прямо у дворах. Показуємо, який вигляд має Білозерське у вересні 2026 року.

Відео з кадрами Білозерського опублікувала журналістка Марія Малєвська.

Зазначимо, станом на 19 вересня 2026 року від Білозерського до лінії фронту близько 15 кілометрів. Втім, місто вже має вкрай зруйнований вигляд.

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Будинки, які зруйнували у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Характерною особливістю прифронтових населених пунктів стали й могили цивільних у дворах та городах. Такі могили вже з’явилися і в Білозерському. На кадрах нижче свіжа могила місцевої мешканки на ім’я Галина. Вона працювала ветеринаркою. Близьких так і не знайшли, тому військові поховали її у дворі.

Могили загиблих цивільних у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Могили загиблих цивільних у Білозерському Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Журналістка говорить, що гул безпілотників у небі над Білозерським можна порівняти із жвавою трасою — настільки багато їх тут.

Вулиця Білозерського Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Вулиця Білозерського Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Вулиця Білозерського Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Околиці Білозерського Донецької області, вересень 2026 року. Скриншот відео журналістки Марії Малєвської

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо нещодавно спілкувалися із начальником Білозерської міської військової адміністрації Сергієм Макєєвим. Він розповів, що в місті досі залишаються люди. Виживають вони завдяки допомозі, яку комунальники та керівництво громади завозять під час евакуації — там уже не працює жоден магазин.