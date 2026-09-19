Який вигляд має Білозерське у вересні 2026 року (ФОТО)

Попри те, що Білозерське не знаходиться на лінії фронту, місто має вже зруйнований вигляд. Житлові багатоповерхівки та адміністративні споруди — усе потрапляє під удари росіян. Під цими ударами гинуть місцеві, і їх вимушено ховають прямо у дворах. Показуємо, який вигляд має Білозерське у вересні 2026 року.
Відео з кадрами Білозерськогоопублікувала журналістка Марія Малєвська.
Зазначимо, станом на 19 вересня 2026 року від Білозерського до лінії фронтублизько 15 кілометрів. Втім, місто вже має вкрай зруйнований вигляд.
Характерною особливістю прифронтових населених пунктів стали й могили цивільних у дворах та городах. Такі могили вже з’явилися і в Білозерському. На кадрах нижче свіжа могила місцевої мешканки на ім’я Галина. Вона працювала ветеринаркою. Близьких так і не знайшли, тому військові поховали її у дворі.
Журналістка говорить, що гул безпілотників у небі над Білозерським можна порівняти із жвавою трасою — настільки багато їх тут.