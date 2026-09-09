 Яка ситуація в Білозерській громаді у вересні 2026 року: розповідає голова ВА
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У Білозерській громаді залишаються близько 300 людей: яка там ситуація на вересень 2026 року

Марія Санатарчук
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Уже понад рік Білозерська громада перебуває в зоні активних боїв. Утім, там досі залишаються люди. Виживають вони завдяки допомозі, яку комунальники та керівництво громади завозять під час евакуації — там уже не працює жоден магазин. Але заїжджати на територію стає все важче.

 

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо розповів начальник Білозерської міської військової адміністрації Сергій Макєєв.

За словами посадовця, загалом на території громади нині залишаються близько 300 людей. Найбільше з них — орієнтовно 250 жителів — перебувають у самому Білозерському. Переважно це ті, хто не хочуть евакуюватися з громади, але часом заявки на виїзд залишають і вони — зазвичай це стається, коли внаслідок російських атак гинуть жителі.

“От дві жінки позавчора по вулиці йшли, і КАБ прилетів. [Вони] загинули, і одразу люди дзвонить почали. Будемо думати, як їх вивезти”, — каже голова військової адміністрації.

Наразі евакуацію з Білозерської громади проводять як підрозділ поліції “Білі Янголи”, так і працівники військової адміністрації за участі місцевих комунальників. Також часом людей забирають військові: зазвичай довозять їх до зазначеного місця, а звідти їх забирають представники громади. Але, зазначає Сергій Макєєв, евакуаційні виїзди стають дедалі рідшими через безпекову складову.

“Це вже рідко — раз на тиждень, може, раз на десять днів. І те, це за можливості й необхідності. Якщо хтось звертається, тоді заїжджаємо. Вже безпекова ситуація не дозволяє: і КАБи летять, і РСЗВ, і FPV вже на оптоволокні — весь спектр уже”, — розповідає посадовець.

Через постійні атаки півтора місяця тому в Білозерській громаді закрився останній продуктовий магазин — його власниця дістала поранень, коли їхала до міста. Аптеки теж уже не працюють, а виживають жителі завдяки гуманітарній допомозі, яку посадовці завозять під час евакуацій.

“Коли їдемо, щоб забрати людей, якусь водичку завозим, гуманітарку — пустими не їдемо ніколи. У нас машина — броньовик. Скільки туди завантажиш? Декілька десятків ящиків, то це вже не сутєєва допомога. Десь у людей є свердловини в будинках, хтось користується генераторами. Є ще в нас «пункт незламності» — солярку завозим туди на генератор. Волонтери в нас там живуть у підвалі, то там можна зарядити телефони, ліхтарики”, — перелічує Сергій Макєєв.

Раніше ми писали, що російські війська посилюють тиск на Білозерське. Українські оборонці фіксують там регулярні обстріли та називають ситуацію “катастрофічною” через наближення лінії фронту.

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