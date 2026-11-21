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У Мирноградській громаді ще 29 будинків офіційно визнали знищеними за результатами дистанційного обстеження. Їхні власники можуть подати документи на отримання житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”. Публікуємо перелік адрес.
Про це повідомили в Мирноградській міській військовій адміністрації.
Усі будинки з переліку розташовані в Мирнограді. Квартир серед зруйнованих об’єктів немає.
Адреси, додані 20 листопада 2026 року:
У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники житла, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.
У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 за номерами:
Нагадаємо, у Миколаївській громаді помітили кілька випадків, коли власникам знищеного житла телефонували люди, які називалися адвокатами. За кілька тисяч гривень вони пропонували “вести справу” та обіцяли отримання компенсації. Про подібні випадки знають і правозахисники. Вони наголошують: платити за такий супровід не потрібно, а якщо з оформленням документів виникають труднощі, можна отримати безоплатну допомогу.