Руйнування в Мирнограді, березень 2026 року. Фото: Національна поліція

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У Мирноградській громаді ще 29 будинків офіційно визнали знищеними за результатами дистанційного обстеження. Їхні власники можуть подати документи на отримання житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”. Публікуємо перелік адрес.

Про це повідомили в Мирноградській міській військовій адміністрації.

Усі будинки з переліку розташовані в Мирнограді. Квартир серед зруйнованих об’єктів немає.

Адреси, додані 20 листопада 2026 року:

вул. Вовчок, буд. 8;

вул. Довженка, буд. 11, 31;

вул. Забіли, буд. 12, 17, 24;

вул. Комарова, буд. 61;

вул. Молодої Гвардії, буд. 7, 19, 29;

вул. Пугачова, буд. 8, 43;

вул. Свободи, буд. 20, 25;

вул. Сєдова, буд. 18;

вул. Сєрова, буд. 25, 63, 80;

вул. Стуса, буд. 15, 36, 38, 49;

вул. Толстого, буд. 15;

вул. Чайковського, буд. 24, 31, 33, 38, 39;

вул. Шосейна, буд. 111.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло

У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники житла, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.

У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 17:00 за номерами:

+38 (095) 82-09-480 — Білоусова Галина Іванівна (Рай-Олександрівський старостинський округ);

+38 (095) 69-89-818 — Денисенко Ігор Миколайович (Малинівський старостинський округ);

+38 (050) 47-42-925 — Дегтярьова Вікторія Володимирівна (Райгородоцький старостинський округ);

+38 (095) 13-91-816 — Селищева Анжела Вікторівна (м. Миколаївка);

+38 (099) 30-79-528 — Бондаренко Олексій Юрійович (м. Миколаївка);

+38 (050) 70-14-001 — Бистрицька Оксана Юріївна (м. Миколаївка);

+38 (099) 31-54-633 — гаряча лінія.

Нагадаємо, у Миколаївській громаді помітили кілька випадків, коли власникам знищеного житла телефонували люди, які називалися адвокатами. За кілька тисяч гривень вони пропонували “вести справу” та обіцяли отримання компенсації. Про подібні випадки знають і правозахисники. Вони наголошують: платити за такий супровід не потрібно, а якщо з оформленням документів виникають труднощі, можна отримати безоплатну допомогу.