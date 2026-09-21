Компенсація за знищене житло: юристи пояснили, чи треба платити за додаткову юридичну допомогу

Програма “єВідновлення”. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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У Миколаївській громаді помітили кілька випадків, коли власникам знищеного житла телефонували люди, які називалися адвокатами. За кілька тисяч гривень вони пропонували “вести справу” та обіцяли отримання компенсації. Про подібні випадки знають і правозахисники. Вони наголошують: платити за такий супровід не потрібно, а якщо з оформленням документів виникають труднощі, можна отримати безоплатну допомогу.

Про випадки у Миколаївській громаді журналістам Вільного Радіо розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Проскунін. Як діяти людям, які отримують подібні пропозиції, пояснили правовий аналітик БФ “Схід SOS” Ярослав Таранець та провідний юрист з питань адвокації БФ “Право на захист” Юрій Дьякон.

У Миколаївській громаді помітили кілька випадків із дзвінками від “адвокатів”

За словами Володимира Проскуніна, в адміністрації звернули увагу на кілька випадків, коли після визнання житла зруйнованим його власникам починали телефонувати люди, які представлялися адвокатами.

Посадовець припускає, що вони якимось чином отримують контактні дані власників із баз, однак підтверджень того, як саме ці люди дізнаються номери телефонів, він не наводить.

“Є такі ніби адвокати, які, напевно, якось до цих баз теж мають доступ, вони дивляться там контакти й починають дзвонити людям. Вони кажуть: «Ви нам заплатіть кілька тисяч, ми вашою справою будемо займатися — і буде вам компенсація». А люди ж вірять”, — розповідає Вільному Радіо Володимир Проскунін.

За його словами, про такі пропозиції він дізнавався, зокрема, від знайомих жителів громади. Серед них були й літні евакуйовані, для яких кілька тисяч гривень — значна частина пенсії.

“Люди могли довіритися такому адвокату, який їх розведе на гроші, а в них пенсія на рівні трьох-чотирьох тисяч. Ось так одна жінка з нашої громади половину пенсії віддала за такі «послуги»”, — наводить один із прикладів начальник МВА.

Що радять юристи та куди звернутися, якщо самостійно оформити компенсацію складно

Про подібні випадки відомо і благодійному фонду “Схід SOS”, розповідає правовий аналітик організації Ярослав Таранець. Він наголошує: платити людям, які телефонують із такими пропозиціями, не потрібно.

Компенсацію за знищене житло оформлюють не через суд. Заяву можна подати через “Дію” або ЦНАП. Після проходження необхідних етапів власнику залишається чекати на формування житлового сертифіката та його фінансування. Саме період очікування, на думку правника, може робити людей особливо вразливими до подібних пропозицій.

“Дійсно не потрібно таким адвокатам, чи як вони себе називають, давати кошти. Це ж не судовий порядок, у якому людина отримує компенсацію. Тут потрібно зберігати спокій, як би це не звучало в нашій ситуації, і чекати, поки буде фінансування на житловий сертифікат”, — пояснює Ярослав Таранець.

Жертви таких шахраїв, зазначає він, рідко звертаються до суду, зокрема через відносно невеликі суми таких “послуг”. Водночас у людини може скластися враження, що житловий сертифікат вона зрештою отримала саме завдяки діям такого “адвоката”. Насправді ж, пояснює правник, коли комісія вже ухвалила рішення про надання компенсації, подальше формування сертифіката та його фінансування не залежать від такого юридичного супроводу.

Якщо під час оформлення компенсації виникають питання з документами або людина не розуміє, як подати необхідні дані, вона може звернутися по безоплатну допомогу. Про це Вільному Радіо розповів провідний юрист з питань адвокації БФ “Право на захист” Юрій Дьякон.

“Якщо і виникають питання з приводу збору документів, наприклад, чи чогось незрозумілого, то краще звертатися не до адвокатів, які пропонують послуги, а до громадських організацій, які на місці навіть допомагають вносити дані. Ми, зокрема, даємо безоплатну допомогу, є також інші організації”, — наголошує Юрій Дьякон.

Юрист також звертає увагу на роль місцевої влади в оформленні виплат. За його словами, громадам варто покроково пояснювати жителям, які документи потрібні для отримання компенсації та куди їх подавати, що відбувається після цього та куди можна звернутися, якщо на якомусь із етапів виникнуть труднощі.

Куди та як звертатися по безоплатну правничу допомогу

Для довідки: В Україні кожен має право на безоплатну первинну правничу допомогу. Це, зокрема, консультація юриста щодо прав людини та її подальших дій, а також допомога зі складанням заяв, скарг та інших документів, крім процесуальних. Окремо існує безоплатна вторинна правнича допомога — це вже, наприклад, представництво інтересів людини в суді чи інших державних органах та допомога зі складанням процесуальних документів. Отримати її можуть визначені законом категорії людей. До них належать, зокрема, переселенці.

Якщо під час оформлення компенсації за знищене житло виникають юридичні питання, не обовʼязково одразу звертатися по платні послуги. Отримати консультацію та в окремих випадках подальший юридичний супровід можна безоплатно.

Ось кілька варіантів, де можна отримати таку допомогу:

Система безоплатної правничої допомоги . Проконсультуватися з юристом можна за номером 0 800 213 103 — дзвінки в межах України безкоштовні. Правові консультації телефоном надають у будні з 08:00 до 18:00. Також можна написати юристу онлайн або знайти найближче бюро правничої допомоги.

БФ “Право на захист” . Фонд безоплатно консультує ВПО та людей, які постраждали через війну, зокрема щодо компенсації за пошкоджене або знищене майно. Телефонувати можна за номерами (099)507-50-90, (068)507-50-90 або (093)507-50-90 у будні з 08:00 до 21:00. Також консультацію можна отримати через телеграм або чатбот “Юридичний порадник для ВПО”.

БФ “Схід SOS”. Фонд надає безоплатну правову допомогу. Звернутися до юристів можна електронною поштою за адресою [email protected] або за безкоштовним номером кол-центру 0 800 332 614. Він працює з понеділка по суботу з 08:00 до 18:00.

Також по безоплатну консультацію можна звертатися і до інших правозахисних організацій. Частина з них спеціалізується на окремих питаннях — наприклад, соціальних чи трудових правах — або допомагає певним групам людей. Знайти відповідну організацію та її контакти можна, зокрема, через Харківську правозахисну групу та Українську Гельсінську спілку з прав людини.

Додамо, що журналісти Вільного Радіо підготували посібник, як отримати компенсацію за зруйновану оселю та що треба знати про ці процедури.