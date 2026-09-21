Скільки людей захворіли на ГРВІ з 14 по 20 вересня у Донецькій області: дані медиків

Кабінет сімейного лікаря. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За останній тиждень у Донецькій області зафіксували ще 305 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Більш як половина з них — це діти до 14 років. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, з 14 по 20 вересня у Донецькій області зареєстрували ще 305 хворих на грип та респіраторні вірусні інфекції. Майже половина з них — 53,8 % — діти від 5 до 14 років. Обійшлося без підтверджених тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж у попередній тиждень міжепідемічного сезону.

Разом із тим випадки захворювань на ГРВІ у різному ступені інтенсивності реєстрували майже у всіх громадах регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, кажуть медики.

Крім того, за цей період до лікарень Донецької області госпіталізували чотирьох хворих — усі діти.

Як вберегтися від ГРВІ

Медики рекомендують у міжепідемічний період частіше мити руки з милом, користуватися антисептиками, провітрювати приміщення та вести здоровий спосіб життя. А за появи симптомів ГРВІ — залишатися вдома, щоб не поширювати інфекцію.

“Як і раніше, вакцинація від COVID-19 залишається єдиним ефективним засобом для захисту від важких форм хвороби, хоча й не може повністю запобігти зараженню. Захворіти можуть і раніше вакциновані, але ризик виникнення у них ускладнень знижується. Вакцинація знижує ризик важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті від коронавірусу”, — розповідали раніше у центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, з березня 2026 року підвал амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги у Краматорську реконструюють під протирадіаційне укриття. Але щоб завершити роботи, підряднику знадобилося замовити додаткові послуги. Разом із ними облаштування укриття може обійтися місцевому бюджету в понад 22,7 млн грн.