Скільки людей захворіли на ГРВІ у Донецькій області з 7 по 13 вересня: дані медиків

Кабінет сімейного лікаря. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Донецькій області зафіксували ще 263 випадки захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Це майже у два рази більше, ніж було тижнем раніше. Серед госпіталізованих — як діти, так і дорослі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

З 7 по 13 вересня у Донецькій області зареєстрували 263 нових хворих на ГРВІ. Як і упродовж попередніх місяців обійшлося без підтверджених тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є вдвічі більшою, ніж у попередній тиждень: тоді йшлося про 155 людей.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції у різному ступені інтенсивності реєстрували майже у всіх громадах регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, кажуть медики.

Крім того, за цей період до лікарень Донецької області госпіталізували вісьмох хворих, серед яких пʼятеро — дорослі вікової групи від 18 до 65 років. Обійшлося без летальних випадків.

Як вберегтися від ГРВІ під час міжепідемічного сезону

Медики рекомендують у міжепідемічний період частіше мити руки з милом, користуватися антисептиками, провітрювати приміщення та вести здоровий спосіб життя. А за появи симптомів ГРВІ — залишатися вдома, щоб не поширювати інфекцію.

“Як і раніше, вакцинація від COVID-19 залишається єдиним ефективним засобом для захисту від важких форм хвороби, хоча й не може повністю запобігти зараженню. Захворіти можуть і раніше вакциновані, але ризик виникнення у них ускладнень знижується. Вакцинація знижує ризик важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті від коронавірусу”, — розповідали раніше у центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, інфекційна лікарня з Костянтинівки, яка працює у селищі Борова на Київщині, шукає підрядника для ремонту орендованого лікувального корпусу. Там планують оновити кабінети й електрику, замінити частину дверей та зробити нову бетонну відмостку. На роботи заклали понад 1,5 млн грн, їх планують завершити до кінця 2026 року.