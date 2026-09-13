Що планують зробити у релокованій лікарні з Костянтинівки (деталі)

Релокована інфекційна лікарня Костянтинівки на Київщині. Фото: КНП “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка”/Facebook

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Інфекційна лікарня з Костянтинівки, яка працює у селищі Борова на Київщині, шукає підрядника для ремонту орендованого лікувального корпусу. Там планують оновити кабінети й електрику, замінити частину дверей та зробити нову бетонну відмостку. На роботи заклали понад 1,5 млн грн, їх планують завершити до кінця 2026 року.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру, оприлюдненого у системі Prozorro.

Закупівлю оголосило КНП “Інфекційна лікарня м. Костянтинівка”. Відремонтувати планують орендований корпус на вулиці Глібова, 3 у селищі Борова Фастівського району. У документації йдеться про лікарню на 40 ліжок терапевтичного відділення №2.

Очікувана вартість робіт з ПДВ — понад 1,5 млн грн. Фінансування передбачили з місцевого бюджету Костянтинівської громади.

Пропозиції від підрядників прийматимуть до 25 вересня, а завершити ремонт мають до кінця року.

Що планують відремонтувати у корпусі лікарні

Найбільше робіт запланували всередині корпусу. У кабінетах мають зняти старе покриття зі стін і стелі, відремонтувати штукатурку, вирівняти поверхні та пофарбувати їх. Для цього у кошторисі передбачили зокрема антибактеріальну фарбу.

Окремо оновлять підлогу. Старий лінолеум і плитку демонтують, на частині площі зроблять нову стяжку. Після цього планують укласти близько 80 квадратних метрів нового лінолеуму та понад 16 квадратних метрів плитки.

Також у корпусі хочуть замінити частину дверей. У документах є металопластикові дверні блоки та одні протипожежні двері. На двох вікнах мають встановити решітки.

Підрядник також має оновити електропроводку у приміщеннях. Старі світильники, вимикачі, розетки й частину кабелю демонтують, після чого прокладуть нову проводку.

За документацією, у корпусі планують встановити 33 розетки, п’ять вимикачів та десять LED-світильників.

Біля корпусу зроблять нову відмостку

Роботи запланували й зовні будівлі. Старе бетонне, асфальтове та щебеневе покриття біля корпусу розберуть.

На його місці мають зробити нову бетонну відмостку площею майже 120 квадратних метрів. Перед цим ґрунт ущільнять, а бетонне покриття додатково армують.

Після ремонту підрядник також має вивезти будівельне сміття.

Раніше журналісти Вільного Радіо писали, що Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування шукає підрядника для ремонту електромереж у корпусі, який орендує у Кривому Розі. Там також планують облаштувати резервне живлення з дизельним генератором на 100 кВт. На роботи були готові витратити близько 1,9 мільйона гривень без ПДВ. Наразі вже визначений переможець, який запропонував нижчу ціну — 1,5 млн грн.