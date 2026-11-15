У Миколаївській громаді ще 39 будинків визнали зруйнованими: адреси

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У Миколаївській громаді Донеччини ще 39 житлових будинків офіційно визнали знищеними внаслідок російських обстрілів. Серед них — 34 приватні та пʼять багатоквартирних. Також місцева комісія нарахувала 50 житлових сертифікатів на загальну суму майже 84 мільйони гривень. Публікуємо новий перелік адрес зруйнованого житла.
Про це повідомили в Миколаївській міській військовій адміністрації.
За результатами роботи комісії з 6 по 13 листопада 2026 року зруйнованими визнали 39 житлових будинків. Під час розгляду матеріалів комісія, зокрема, опрацьовувала дані, отримані від космічного агентства.
Крім того, за цей період нарахували 50 житлових сертифікатів на загальну суму 83 973 207,80 гривні. Їх можуть використати власники знищеного житла для придбання нового.
Адреси всіх 34 приватних будинків оприлюднили у відповідному переліку.
Селище Райгородок:
Місто Миколаївка:
Село Стародубівка:
Село Тихонівка:
Село Юрківка:
Село Рай-Олександрівка:
Село Малинівка:
Село Никонорівка:
Село Першомарʼївка:
Селище Райгородок:
Селище Донецьке:
Село Пискунівка:
Місто Миколаївка:
У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники житла за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.
Як оформити компенсацію за зруйноване житло онлайн через “Дію”: інструкція
У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 за номерами:
Нагадаємо, у Миколаївській громаді помітили кілька випадків, коли власникам знищеного житла телефонували люди, які називалися адвокатами. За кілька тисяч гривень вони пропонували “вести справу” та обіцяли отримання компенсації. Про подібні випадки знають і правозахисники. Вони наголошують: платити за такий супровід не потрібно, а якщо з оформленням документів виникають труднощі, можна отримати безоплатну допомогу.