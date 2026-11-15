У Миколаївській громаді ще 39 будинків визнали зруйнованими: адреси

Наслідки обстрілів Миколаївської громади, травень 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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У Миколаївській громаді Донеччини ще 39 житлових будинків офіційно визнали знищеними внаслідок російських обстрілів. Серед них — 34 приватні та пʼять багатоквартирних. Також місцева комісія нарахувала 50 житлових сертифікатів на загальну суму майже 84 мільйони гривень. Публікуємо новий перелік адрес зруйнованого житла.

Про це повідомили в Миколаївській міській військовій адміністрації.

За результатами роботи комісії з 6 по 13 листопада 2026 року зруйнованими визнали 39 житлових будинків. Під час розгляду матеріалів комісія, зокрема, опрацьовувала дані, отримані від космічного агентства.

Крім того, за цей період нарахували 50 житлових сертифікатів на загальну суму 83 973 207,80 гривні. Їх можуть використати власники знищеного житла для придбання нового.

Адреси всіх 34 приватних будинків оприлюднили у відповідному переліку.

Адреси, додані 11 листопада 2026 року

Селище Райгородок:

вул. Лиманська, буд. 2;

вул. Козацька, буд. 11;

вул. Торецька, буд. 119;

вул. Торецька, буд. 121.

Місто Миколаївка:

вул. Бузкова, буд. 70;

вул. Бузкова, буд. 9;

вул. Бузкова, буд. 72А;

вул. Грунських, буд. 26;

вул. Колодія, буд. 53;

вул. Колодія, буд. 88;

вул. Музична, буд. 24;

вул. Перемоги, буд. 8;

вул. Приозерна, буд. 9А;

пров. Абрикосовий, буд. 7;

пров. Польовий, буд. 4;

пров. Біляївський, буд. 11.

Село Стародубівка:

вул. Робоча, буд. 41А.

Село Тихонівка:

вул. Центральна, буд. 16А.

Село Юрківка:

вул. Степна, буд. 28А.

Село Рай-Олександрівка:

вул. Зарічна, буд. 76;

вул. Дружби, буд. 21;

вул. Калинова, буд. 18;

вул. Нова, буд. 10;

вул. Шкільна, буд. 20.

Село Малинівка:

вул. Центральна, буд. 64;

вул. Миру, буд. 20.

Село Никонорівка:

вул. Молодіжна, буд. 1.

Село Першомарʼївка:

вул. Вишнева, буд. 17.

Адреси, додані 13 листопада 2026 року

Селище Райгородок:

вул. Східна, буд. 145.

Селище Донецьке:

вул. Торгова, буд. 12.

Село Пискунівка:

вул. Берегова, буд. 28;

вул. Берегова, буд. 32.

Місто Миколаївка:

пров. Калиновий, буд. 9;

вул. Соловʼїна, буд. 17.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло

У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники житла за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.

Як оформити компенсацію за зруйноване житло онлайн через “Дію”: інструкція

У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 за номерами:

+38 (095) 82-09-480 — Білоусова Галина Іванівна (Рай-Олександрівський старостинський округ);

+38 (095) 69-89-818 — Денисенко Ігор Миколайович (Малинівський старостинський округ);

+38 (050) 47-42-925 — Дегтярьова Вікторія Володимирівна (Райгородоцький старостинський округ);

+38 (095) 13-91-816 — Селищева Анжела Вікторівна (м. Миколаївка);

+38 (099) 30-79-528 — Бондаренко Олексій Юрійович (м. Миколаївка);

+38 (050) 70-14-001 — Бистрицька Оксана Юріївна (м. Миколаївка);

+38 (099) 31-54-633 — гаряча лінія.

Нагадаємо, у Миколаївській громаді помітили кілька випадків, коли власникам знищеного житла телефонували люди, які називалися адвокатами. За кілька тисяч гривень вони пропонували “вести справу” та обіцяли отримання компенсації. Про подібні випадки знають і правозахисники. Вони наголошують: платити за такий супровід не потрібно, а якщо з оформленням документів виникають труднощі, можна отримати безоплатну допомогу.