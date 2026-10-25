У Миколаївській громаді ще 83 будинки визнали зруйнованими через війну: 75 приватних і 8 багатоквартирних

Зруйнований будинок в Миколаївці Донецької області, листопад 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Миколаївській громаді Донецької області за період із 16 по 23 жовтня 2026 року офіційно визнали зруйнованими ще 83 житлові будинки. Також комісія нарахувала 50 житлових сертифікатів на понад 78 мільйонів гривень. Публікуємо адреси будинків, які внесли до переліку знищеного житла.

Про це повідомили в Миколаївській міській військовій адміністрації.

За результатами роботи комісії з 16 по 23 жовтня зруйнованими внаслідок російської агресії визнали 8 багатоквартирних та 75 приватних будинків.

За цей же період нарахували 50 житлових сертифікатів на загальну суму 78 128 968,40 гривні. Їх можуть використати власники знищеного житла для придбання іншої нерухомості відповідно до умов програми компенсацій.

Під час засідань комісія, зокрема, розглядала матеріали, отримані від космічного агентства. У списку зруйнованого житла наразі є адреси приватних будинків.

Які будинки в Миколаївській громаді визнали зруйнованими станом на 21 жовтня

До переліку нових адрес, оприлюднених станом на 21 жовтня, увійшли 39 будинків у Миколаївці, Стародубівці, Пискунівці, Рай-Олександрівці, Малинівці та Райгородку.

Місто Миколаївка:

вул. Будівельників, 14;

вул. Єдності, 27;

вул. Миколаївська, 261;

вул. Миколаївська, 130;

вул. Миколаївська, 153;

вул. Миколаївська, 70;

вул. Миколаївська, 74;

вул. Миколаївська, 73;

вул. Музична, 26;

вул. Приозерна, 17;

вул. Садова, 16;

вул. Святомиколаївська, 13;

вул. Святомиколаївська, 15;

вул. Святомиколаївська, 19;

вул. Святомиколаївська, 65А;

вул. Калинова, 14;

пров. Абрикосовий, 6;

пров. Березневий, 39;

пров. Зелений, 3;

пров. Калиновий, 7;

пров. Польовий, 16;

пров. Польовий, 20;

пров. Прохідний, 5;

тупик Бузковий, 1;

тупик Бузковий, 2А;

вул. Грунських, 28;

вул. Європейська, 5.

Село Стародубівка:

вул. Робоча, 112;

вул. Робоча, 8;

вул. Робоча, 5;

вул. Робоча, 10.

Село Пискунівка:

вул. Лісна, 13.

Село Рай-Олександрівка:

вул. Зарічна, 26;

вул. Центральна, 24.

Село Малинівка:

вул. Мороза М.С., 7;

вул. Приозерна, 14;

вул. Центральна, 11.

Селище Райгородок:

вул. Партизан, 15;

вул. Соборна, 33.

Перелік будинків, які визнали зруйнованими станом на 23 жовтня

Ще 36 адрес додали до переліку станом на 23 жовтня. Йдеться про житло в Миколаївці, Райгородку, Стародубівці, Пискунівці, Рай-Олександрівці, Малинівці, Никонорівці та Оріхуватці.

Селище Райгородок:

вул. Партизан, 23;

вул. Козацька, 1А;

пров. ІІ Центральний, 13.

Місто Миколаївка:

вул. Грунських, 10;

вул. Європейська, 54;

вул. Єдності, 32;

вул. Єдності, 51;

вул. Єдності, 58;

вул. Єдності, 62;

вул. Колодія, 29;

вул. Коцюбинського, 15;

вул. Коцюбинського, 17;

вул. Миколаївська, 122;

вул. Миколаївська, 83;

вул. Молчанова, 20;

вул. Новоселівська, 21;

вул. Приозерна, 50;

вул. Приозерна, 9;

вул. Приозерна, 30;

вул. Садова, 28;

пров. Київський, 8;

пров. Миколаївський, 6;

вул. Калинова, 20;

вул. Миколаївська, 98;

вул. Бузкова, 20А.

Село Стародубівка:

вул. Робоча, 37.

Село Пискунівка:

вул. Берегова, 1;

вул. Нагорна, 33.

Село Рай-Олександрівка:

вул. Зарічна, 11;

вул. Дружби, 44;

вул. Шкільна, 9.

Село Малинівка:

вул. Центральна, 19;

вул. Нова, 11.

Село Никонорівка:

вул. Приозерна, 26;

вул. Молодіжна, 15.

Село Оріхуватка:

вул. Лісна, 40.

У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники квартир за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.

Як оформити компенсацію за зруйноване житло онлайн через “Дію”: інструкція

У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 за номерами:

+38 (095) 82-09-480 — Білоусова Галина Іванівна (Рай-Олександрівський старостинський округ);

+38 (095) 69-89-818 — Денисенко Ігор Миколайович (Малинівський старостинський округ);

+38 (050) 47-42-925 — Дегтярьова Вікторія Володимирівна (Райгородоцький старостинський округ);

+38 (095) 13-91-816 — Селищева Анжела Вікторівна (м. Миколаївка);

+38 (099) 30-79-528 — Бондаренко Олексій Юрійович (м. Миколаївка);

+38 (050) 70-14-001 — Бистрицька Оксана Юріївна (м. Миколаївка);

+38 (099) 31-54-633 — гаряча лінія.

Нагадаємо, у Миколаївській громаді помітили кілька випадків, коли власникам знищеного житла телефонували люди, які називалися адвокатами. За кілька тисяч гривень вони пропонували “вести справу” та обіцяли отримання компенсації. Про подібні випадки знають і правозахисники. Вони наголошують: платити за такий супровід не потрібно, а якщо з оформленням документів виникають труднощі, можна отримати безоплатну допомогу.