У Миколаївській громаді ще 83 будинки визнали зруйнованими через війну: 75 приватних і 8 багатоквартирних

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У Миколаївській громаді Донецької області за період із 16 по 23 жовтня 2026 року офіційно визнали зруйнованими ще 83 житлові будинки. Також комісія нарахувала 50 житлових сертифікатів на понад 78 мільйонів гривень. Публікуємо адреси будинків, які внесли до переліку знищеного житла.
Про це повідомили в Миколаївській міській військовій адміністрації.
За результатами роботи комісії з 16 по 23 жовтня зруйнованими внаслідок російської агресії визнали 8 багатоквартирних та 75 приватних будинків.
За цей же період нарахували 50 житлових сертифікатів на загальну суму 78 128 968,40 гривні. Їх можуть використати власники знищеного житла для придбання іншої нерухомості відповідно до умов програми компенсацій.
Під час засідань комісія, зокрема, розглядала матеріали, отримані від космічного агентства. У списку зруйнованого житла наразі є адреси приватних будинків.
До переліку нових адрес, оприлюднених станом на 21 жовтня, увійшли 39 будинків у Миколаївці, Стародубівці, Пискунівці, Рай-Олександрівці, Малинівці та Райгородку.
Місто Миколаївка:
Село Стародубівка:
Село Пискунівка:
Село Рай-Олександрівка:
Село Малинівка:
Селище Райгородок:
Ще 36 адрес додали до переліку станом на 23 жовтня. Йдеться про житло в Миколаївці, Райгородку, Стародубівці, Пискунівці, Рай-Олександрівці, Малинівці, Никонорівці та Оріхуватці.
Селище Райгородок:
Місто Миколаївка:
Село Стародубівка:
Село Пискунівка:
Село Рай-Олександрівка:
Село Малинівка:
Село Никонорівка:
Село Оріхуватка:
У Миколаївській міській ВА зазначили, що власники квартир за наведеними адресами, які ще не подали заяви на отримання компенсацій, можуть це зробити за допомогою “Дії” (як застосунку, так і порталу), ЦНАПу та нотаріуса.
Як оформити компенсацію за зруйноване житло онлайн через “Дію”: інструкція
У громаді надають консультації стосовно компенсацій за житло з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 17.00 за номерами:
Нагадаємо, у Миколаївській громаді помітили кілька випадків, коли власникам знищеного житла телефонували люди, які називалися адвокатами. За кілька тисяч гривень вони пропонували “вести справу” та обіцяли отримання компенсації. Про подібні випадки знають і правозахисники. Вони наголошують: платити за такий супровід не потрібно, а якщо з оформленням документів виникають труднощі, можна отримати безоплатну допомогу.