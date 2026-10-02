Ще дев’ять багатоквартирних будинків у Дружківській громаді визнали знищеними: які адреси

Евакуація з Дружківки наразі можлива лише за допомогою військових. Фото: ГУНП Донеччини

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Дружківська міська військова адміністрація 2 жовтня оновила перелік багатоквартирних будинків громади, які визнані зруйнованими місцевою комісією з обстеження житла. У списку вперше з’явилися дев’ять нових адрес у Дружківці, а ще двом багатоповерхівкам, які вписали раніше, оновили статус. Тепер вони зруйновані повністю, а не частково.

Про розширення переліку визнаних зруйнованими внаслідок війни будинків повідомили у пресслужбі Дружківської міської ВА. З повним списком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Так, до списку знищених повністю вперше додали будинки за наступними адресами:

м. Дружківка, вул. Вартових неба, буд. 2;

м. Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, буд. 98;

м. Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, буд. 100;

м. Дружківка, вул. Дружби, буд. 79;

м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 44;

м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 49;

м. Дружківка, вул. Машинобудівників, буд. 40;

м. Дружківка, вул. Солідарності, буд. 57;

м. Дружківка, вул. Ярослава Мудрого, буд. 36.

Ще двом багатоповерхівкам змінили статус зі знищених частково на знищенних повністю:

м. Дружківка, вул. Козацька, буд. 92;

м. Дружківка, вул. Соборна, буд. 12.

У Дружківській міській ВА нагадали, що власники квартир у визнаних зруйнованими будинках отримують право на житловий сертифікат у межах державної програми “єВідновлення”.

“Якщо інформацію про знищене майно ще не внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, спочатку необхідно подати відповідне повідомлення. Якщо відомості вже внесені до Реєстру, достатньо обрати послугу компенсації за знищений об’єкт, перевірити дані та надіслати заяву”, — пояснили у Дружківській міській ВА.

Отриманий сертифікат можна використати для придбання нового житла. Подати заяву на отримання компенсації можна через застосунок “Дія”. Журналісти Вільного Радіо писали інструкцію, як це зробити.

Для додаткових звернень від громадян у військової адміністрації є офіційна електронна пошта:

Нагадаємо, за вересень 2026 року за межі Донецької області виїхали близько 18 тисяч людей. Найбільше жителів залишається у Словʼянській та Краматорській громадах, а у Дружківській, за даними обласної влади, 1480 мешканців.