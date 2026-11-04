Ще дев’ять багатоповерхівок Костянтинівки офіційно визнали зруйнованими: які адреси

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У Костянтинівській громаді оновили перелік багатоквартирних будинків, зруйнованих внаслідок бойових дій: до нього додали дев’ять нових адрес у самій Костянтинівці. Водночас один будинок, який потрапив до списку раніше, тепер набув статусу повністю зруйнованого. Розповідаємо, власники квартир у яких будинках можуть претендувати на компенсацію.
Оновлений перелік зруйнованих багатоквартирних будинків опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.
Так, у порівнянні з попередньою версією переліку від 28 жовтня там з’явилися наступні адреси зруйнованих багатоквартирних будинків:
Будинок №5-а по вул. Дружби (Ціолковського) став повністю зруйнованим, раніше там такими вважали тільки квартири 46-59.
Зазначимо, визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”: журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як це зробити.
Консультації стосовно роботи програми “єВідновлення” у Костянтинівській громаді надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.
Нагадаємо, в Олександрії Кіровоградської області від 4 листопада почало працювати відділення денного перебування для переселенців із Костянтинівської громади. Тут допомагатимуть людям старшого віку та переселенцям з інвалідністю. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, де відкрили відділення та які документи потрібні для реєстрації.