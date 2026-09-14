Ще дев’ятеро власників зруйнованого житла у Соледарській громаді отримають компенсації

Соледарська громада після вторгнення. Фото з російських джерел

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Соледарська міська військова адміністрація 11 вересня затвердила дев’ять нових рішень комісії, яка розглядає питання про компенсації за знищену нерухомість. Житлові сертифікати, згідно з документом, отримають ще дев’ятеро вихідців із громади.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської

Найбільше компенсацій цього разу погодили власникам будинків у Никифорівці — загалом сім житлових сертифікатів. За даними аналітиків DeepState, більша частина села перебуває під російською окупацією, а його північні околиці — у сірій зоні. Втім, офіційно населений пункт має статус території активних бойових дій, що робить можливим дистанційне обстеження житла.

Ще два житлові сертифікати у новому розпорядженні погодили для мешканців Міньківки. Аналітики вважають, що це село ще не потрапило під російський контроль, однак його територію також відносять до сірої зони.

Це було перше рішення міської військової адміністрації щодо надання компенсацій за зруйноване житло за вересень 2026 року.

Загалом на 14 вересня, згідно з офіційним переліком від Мінрозвитку, у Соледарській громаді на території активних бойових дій розташовані 12 населених пунктів:

село Бондарне;

село Васюківка;

село Голубівка;

село Діброва;

село Липівка;

село Міньківка;

село Никифорівка;

село Оріхово-Василівка;

село Пазено;

село Привілля;

село Федорівка Друга;

село Хромівка.

Нагадаємо, профільна комісія при Лиманській міській ВА змогла підтвердити факт знищення домівок ще за 50 адресами у 12 населених пунктах громади. У переліку є, зокрема, багатоквартирні будинки у Лимані та Сосновому. Журналісти Вільного Радіо розповіли, власники яких саме будинків тепер зможуть податися на компенсації за програмою “єВідновлення”.