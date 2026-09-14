У Лиманській громаді визнали знищеними домівки ще за 50 адресами (ПЕРЕЛІК)

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Профільна комісія при Лиманській міській ВА змогла підтвердити факт знищення домівок ще за 50 адресами у 12 населених пунктах громади. У переліку є, зокрема, багатоквартирні будинки у Лимані та Сосновому. Розповідаємо, власники яких саме будинків тепер зможуть податися на компенсації за програмою “єВідновлення”.
Про оновлення переліку знищених багатоквартирних будинків повідомили у пресслужбі Лиманської міської ради.
Так, висновки про знищення нерухомості після дистанційного обстеження у Лиманській громаді сформували за наступними адресами:
У с. Закітне:
У с-щі Зарічне:
У с. Крива Лука:
У Лимані:
У с-щі Нове:
У с-щі Ставки:
У с. Терни:
У с. Торське:
У с-щі Ямпіль:
У с. Ямполівка:
У с-щі Ярова:
У с. Соснове:
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Для цього спочатку потрібно перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після — підготувати документи для подачі заявки на відшкодування. Посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
За потреби можна звернутися за консультацією до комісії при Лиманській міській ВА за наступними номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.
Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові мають “всі шанси” втримати вигідні рубежі оборони — так званий “пояс міст-фортець”, до яких входить і Лиман. Разом із тим вони можуть покращити свою ситуацію на деяких напрямках фронту Донецької області. Перші результати мають зʼявитися “невдовзі”.