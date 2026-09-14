У Лиманській громаді визнали знищеними домівки ще за 50 адресами (ПЕРЕЛІК)

П'ятиповерхівка на вулиці Студентській, 3А у Лимані влітку 2026 року. Скриншот із відео 63 ОМБр

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Профільна комісія при Лиманській міській ВА змогла підтвердити факт знищення домівок ще за 50 адресами у 12 населених пунктах громади. У переліку є, зокрема, багатоквартирні будинки у Лимані та Сосновому. Розповідаємо, власники яких саме будинків тепер зможуть податися на компенсації за програмою “єВідновлення”.

Про оновлення переліку знищених багатоквартирних будинків повідомили у пресслужбі Лиманської міської ради.

Так, висновки про знищення нерухомості після дистанційного обстеження у Лиманській громаді сформували за наступними адресами:

У с. Закітне:

вул. Нова, буд. 5.

У с-щі Зарічне:

вул. Вишнева, буд. 6;

вул. Квіткова, буд. 24;

вул. Київська, буд. 1, 5;

вул. Миру, буд. 25;

вул. Новосадова, буд. 14;

вул. Перемоги, буд. 40;

вул. Поштова, буд. 19.

У с. Крива Лука:

вул. Молодіжна, буд. 20, 39.

У Лимані:

вул. Богдана Хмельницького, буд. 4;

вул. Вишнева, буд. 132;

вул. Гоголя, буд. 26;

вул. Джерельна, буд. 3а;

вул. Єдності, буд. 3;

вул. Казкова, буд. 64;

вул. Козацька, буд. 103;

вул. Леонтовича, буд. 64;

вул. Незалежності, буд. 1;

вул. Оборони, буд. 164;

вул. Партизанська, буд. 51;

вул. Переїздна, буд. 27;

вул. Підстепна, буд. 29;

вул. Підлісна, буд. 39;

вул. Тертичного, буд. 3;

пров. Садовий, буд. 45;

пров. Слобожанський, буд. 57;

вул. Л. Бикова, буд. 1 (багатоповерхівка);

вул. Гасієва К., буд. 5а, 43 (багатоповерхівка);

вул. Лейко Івана, буд. 10 (багатоповерхівка);

вул. Привокзальна, буд. 1, 3 (багатоповерхівка).

У с-щі Нове:

вул. ім. Тараса Бульби, буд. 23.

У с-щі Ставки:

вул. Набережна, буд. 6.

У с. Терни:

вул. Миру, буд. 71.

У с. Торське:

вул. Центральна, буд. 167, 250а, 252.

У с-щі Ямпіль:

вул. Миру, буд. 46;

вул. Озерна, буд. 3;

вул. Партизанська, буд. 86;

вул. Підлісна, буд. 22;

вул. Приозерна, буд. 29;

пров. ім. Тараса Шевченка, буд. 8.

У с. Ямполівка:

вул. Степова, буд. 9.

У с-щі Ярова:

вул. Ялинкова, буд. 19, 21.

У с. Соснове:

вул. Привокзальна, буд. 2 (багатоповерхівка).

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Для цього спочатку потрібно перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після — підготувати документи для подачі заявки на відшкодування. Посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

За потреби можна звернутися за консультацією до комісії при Лиманській міській ВА за наступними номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що українські військові мають “всі шанси” втримати вигідні рубежі оборони — так званий “пояс міст-фортець”, до яких входить і Лиман. Разом із тим вони можуть покращити свою ситуацію на деяких напрямках фронту Донецької області. Перші результати мають зʼявитися “невдовзі”.