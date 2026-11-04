Де лінія фронту на Донеччині 4 листопада 2026 року: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських атак у Донецькій області 3 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Поліція за добу зафіксувала ще 1 791 атаку з боку російських військ по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. Внаслідок обстрілів вкотре не обійшлося без загибелі цивільних мешканців: два життя обірвалися в Краматорську та Ясногірці. Також за добу було восьмеро поранених, а на фронті триває російський наступ. Розповідаємо про ситуацію на Донеччині за підсумками 3 листопада.

По Донеччині били бомбами та дронами

Як повідомляє поліція, за день влучання були по містах Краматорськ та Слов’янськ, селищу Ясногірка та селу Карпівка.

У Краматорську через удар FPV-дрона загинула цивільна людина, пошкоджені приватний будинок і два цивільні авто.

На Ясногірку скинули чотири 250-кілограмові авіабомби — загинула одна людина, ще п’ятеро зазнали поранень, пошкоджені 16 приватних будинків.

По Слов’янську росіяни били дронами — поранені троє мешканців, пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, три гаражі та три авто.

Ще один приватний будинок пошкоджений у Карпівці після влучання дрона “Молнія-2”.

Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 28 цивільних об’єктів, повідомили в поліції. З них 20 — житлові будинки.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 438 людей, у тому числі 82 дитини.

Найбільше атак за добу припало на Костянтинівський напрямок

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові провели п’ять атак у бік Лиману та поблизу Копанок. Ці штурми вдалося відбити;

на Слов’янському напрямку окупанти провели дев’ять атак поблизу Ямполя, Озерного, а також у напрямку Пискунівки, Стародубового та Миколаївки;

дві штурмові дії російських військових відбулися на Краматорському напрямку — у бік Никонорівки та Малинівки;

на Костянтинівському напрямку фіксували 24 атаки. Загарбники атакували поблизу Костянтинівки, Розкішного, Вільного, а також у напрямку Райського, Новопавлівки, Кучерового Яру та Золотого Колодязя;

ще 15 атак російські сили провели на Покровському напрямку . Окупанти намагалися просунутися поблизу Вільного, Білицького, Молодецького, а також у бік Добропілля, Гулівого, Сергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, українські військові, які боронять Донецьку область, отримають ще 32 мільйони гривень на свої потреби. Це перша субвенція регіональної влади з початку листопада 2026-го.