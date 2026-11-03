Сили оборони на Донеччині отримають ще 32 мільйони гривень

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Українські військові, які боронять Донецьку область, отримають ще 32 мільйони гривень на свої потреби. Це перша субвенція регіональної влади з початку листопада 2026-го.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у вівторок, 3 листопада. Захисники отримають ще 32 мільйони гривень.

Ці кошти можуть використати на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. Раніше Вадим Філашкіна зазначав, що таке устаткування критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Серед ключових питань порядку денного: ситуація на фронті, проведення мобілізаційних заходів, актуальні потреби військових, а також взаємодія підрозділів Сил оборони та військових адміністрацій. Ситуація в області залишається складною, тому водночас посилюємо оборону та робимо все можливе для захисту людей, які залишаються поблизу лінії фронту”, — написав посадовець.



Зазначимо, що це поки перша підтримка військових від обласної влади у листопаді 2026-го. За попередній місяць — жовтень — на таку допомогу виділили більш як 110 мільйонів гривень.

Нагадаємо, окупанти посилюють атаки на Добропільському відтинку фронту, аби виконати обіцянку свого командування захопити всю Донеччину до кінця року. Російські військові й надалі здебільшого покладаються на тактику малих піхотних груп, які намагаються просочитися вглиб української оборони, однак просувань практично не мають.