Донецька ОВА виділила додаткову субвенцію українським військовим

Бійці Сил оборони України. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Військові підрозділи, що виконують бойові завдання на Донеччині, отримають додаткові 43 мільйони гривень на закриття нагальних потреб. Це рішення ухвалила обласна влада на черговому засіданні Ради оборони області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Маємо чітко розуміти потреби кожного підрозділу й оперативно забезпечувати військових усім необхідним. Саме на це спрямовуємо кошти обласного бюджету”, — заявив посадовець.

Також на засіданні обговорили питання евакуації населення, мобілізації та посилення заходів з оборони області.

Згадані 43 мільйони — це вже четверта за жовтень субвенція, яку обласна влада погодила для підтримки війська. 7 жовтня там виділили 80 мільйонів гривень, 13 числа — ще 15,7, а 21-го — майже 39.

Нагадаємо, за підсумками наступальної операції “Вівальді” російські загарбники у смузі відповідальності Третього армійського корпусу перейшли до оборони. Заступник командира підрозділу Максим Жорін стверджує, що операція зірвала плани окупантів щодо оточення Краматорська та Слов’янська.