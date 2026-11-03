Росіяни нарощують піхотні штурми в напрямку Добропілля, однак просувань майже немає, — офіцер “Азову”

Добропілля у 2026 році. Фото: бригада “Рубіж”

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На листопад 2026 року окупанти посилюють атаки на Добропільському відтинку фронту, аби виконати обіцянку свого командування захопити всю Донеччину до кінця року. Російські військові й надалі здебільшого покладаються на тактику малих піхотних груп, які намагаються просочитися вглиб української оборони, однак просувань практично не мають.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів офіцер 12 бригади спецпризначення “Азов” Василь Переверзєв із позивним “Прозоров”.

“Активність (росіян, — ред.) доволі висока, але вона обумовлена тим, що противник намагається досягнути поставлених результатів — до нового року захопити всю Донецьку область. Як ми бачимо зі свого боку, це навряд їм вдасться, адже просування суттєві фактично відсутні. Є намагання через якісь “банзай-атаки”, спроби інфільтрації та тому подібне (просуватися вперед, — ред.)”. — заявив Василь Переверзєв.

Він зазначив, що російська піхота виконує не лише штурмові, але і розвідувальні завдання. Загарбники спостерігають за пересуванням українських підрозділів і виявляють позиції Сил оборони.

“Фактично, нічого нового вони не вигадали. На сьогодні тактика інфільтрації себе виправдовує і нею вони користуються як основним засобом. Противнику треба просочитися в глибину. Вони виконують роль такого буфера, передавача інформації: спостерігають за нашим пересуванням” — пояснив військовий.

Водночас він зазначив, що росіяни збільшують збільшує кількість авіаударів по позиціях українських військових і населених пунктах біля Добропілля

“Ми інколи дивуємося тій кількості, якою противник завдає (ударів, — ред.) в нашу смугу відповідальності й смугу відповідальності корпусу, і говорити ми можемо лише про збільшення. Так, це не щоденна історія, так, це не сотні авіаударів, але це відчутні удари, які завдають час від часу. Їх кількість змушує нас інколи змінювати позиції та переоблаштовуватися”, — поділився Василь Переверзєв.

Нагадаємо, протягом жовтня 2026 року українські захисники з 1-го корпусу НГУ “АЗОВ” знищили 5017 росіян, ще 1820 дістали поранень, а 6 взяли в полон. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, скільки техніки російської армії знищили за цей місяць на Добропільському напрямку.