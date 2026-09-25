 Мешканця Маріуполя планують покарати за відео наслідків удару по ТЦ “Галактика”
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Ще одного мешканця Маріуполя планують покарати за відео наслідків удару по ТЦ “Галактика”

В'ячеслав Попович
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Так званий “Штаб оборони ДНР” повідомив, що російське ФСБ притягує до відповідальності ще одного мешканця окупованого Маріуполя, якого підозрюють у зніманні на відео наслідків одного із влучань по місту. Йдеться про атаку по торгівельному центру “Галактика”, створеному на місці зруйнованого раніше “Метро”.

Про це “Штаб оборони ДНР” написав у своєму телеграм-каналі.

До заяви в окупаційній структурі приклали відео, на якому затриманий юнак зізнається у тому, що знімав влучання для власного телеграм-каналу. 

“Ворог автоматично звантажив відео та оприлюднив на своїх ресурсах. Юнак дозволив противнику отримати кадри влучань та поставив під загрозу роботу екстрених служб”, — стверджують у структурі.

Там уточнили, що заборона знімання наслідків влучань у “республіці” регламентується “указом голови ДНР” №39 от 29.01.2026, тому на маріупольця чекає адміністративна відповідальність.

Повідомлення від псевдоструктури. Скриншот: Вільне Радіо
Мешканець Маріуполя, який нібито знімав наслідки атаки по ТЦ “Галактика”. Скриншот з опублікованого росіянами відео

Зазначимо, це не перший мешканець Маріуполя, якого планують притягнути до відповідальності за відео наслідків влучання по ТЦ “Галактика”. Раніше у вересня “Штаб оборони ДНР” опублікував відео з іншим чоловіком, який також зізнається 

Удар по ТЦ “Галактика” у Маріуполі стався вранці 7 вересня. Внаслідок атаки дронів торгівельний центр і продукція всередині згоріли вщент. ТЦ розміщувався на місці зруйнованого росіянами гіпермаркету “Метро”, який працював на Запорізькому шосе.

Торгівельний центр у Маріуполі — останній з мережі “Галактика” на тимчасово окупованій території Донеччини. Раніше внаслідок ударів були знищені магазини цієї мережі в Донецьку, Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони атакували ще одну військову цілі на тимчасово окупованій частині регіону. Цього разу під ураження потрапило місце зберігання та пуску ударних БпЛА поблизу Донецька.

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