Ще одному мешканцю Соледарської громади схвалили компенсацію “єВідновлення”: що відомо

Знищена домівка та “єВідновлення”. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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Соледарська МВА погодила ще одне рішення місцевої комісії з надання компенсацій за зруйноване житло: згідно з документом, один заявник із Федорівки Другої отримає сертифікат за програмою “єВідновлення”.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №365р від 2 жовтня 2026 року.

Федорівка Друга, за офіційним наказом Мінгромад від 16 липня 2026 року, є зоною активних бойових дій, тому українське законодавство дозволяє обстежувати житло там дистанційно: а підставі фото- та відеоматеріалів, зокрема знятих дронами.

Втім, аналітики вважають село тимчасово окупованим. Згідно з мапою від проєкту DeepState, населений пункт повністю перейшов під російський контроль не пізніше 11 жовтня.

Відповідно до згаданого наказу, у Соледарській громаді на 6 жовтня до зони активних бойових дій офіційно віднесені 12 населених пунктів. Дистанційне обстеження житла ще можна проводити у наступних селах:

Бондарне;

Васюківка;

Голубівка;

Діброва;

Липівка;

Міньківка;

Никифорівка;

Оріхово-Василівка;

Пазено;

Привілля;

Федорівка Друга;

Хромівка.

Це перша компенсація за зруйноване житло, яку в жовтні 2026 року погодила Соледарська міська військова адміністрація. У вересні таких було 18.

Нагадаємо, напередодні місцева влада Соледарської громади затвердили три нові рішення місцевої комісії з надання компенсацій за зруйноване житло. Тоді житловий сертифікат погодили одному заявнику, ще двом — відмовили.