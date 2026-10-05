У Соледарській громаді одній людині 29 вересня погодили компенсацію, двом — відмовили

Зруйновані будинки Соледарської громади. Фото з архіву Сергія Гошка

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У Соледарській міській військовій адміністрації затвердили три нові рішення місцевої комісії з надання компенсацій за зруйноване житло. Цього разу житловий сертифікат погодили одному заявнику, ще двом — відмовили.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Соледарської міської військової адміністрації №357р від 29 вересня 2026 року.

Компенсацію вдалося отримати власнику будинку в селі Привілля. Двоє людей, яким відмовили, подавали заяви стосовно осель у Привіллі та Міньківці.

Ці села входять до переліку територій активних бойових дій, тому там можна проводити обстеження житла у дистанційному форматі: за фото- і відеофіксацією, зокрема з дронів.

Згідно з наказом Мінгромад від 16 липня 2026 року (станом на 5 жовтня він зберігає чинність) офіційно в зоні активних бойових дій у Соледарській громаді залишаються 12 населених пунктів:

село Бондарне;

село Васюківка;

село Голубівка;

село Діброва;

село Липівка;

село Міньківка;

село Никифорівка;

село Оріхово-Василівка;

село Пазено;

село Привілля;

село Федорівка Друга;

село Хромівка.

Загальна кількість погоджених компенсацій за зруйноване житло мешканцям громади за вересень 2026 року досягла 18.

Нагадаємо, щоб претендувати на компенсацію за зруйноване майно від держави, слід повідомити владі, що ваше житло знищили або пошкодили. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремій інструкції, як у 2026 році зробити це онлайн та офлайн.