Ще пʼятьом переселенцям з Покровської громади погодили житлові ваучери за домівки на ТОТ (деталі)

Гроші на житло. Ілюстративне фото: Depositphots

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Пʼятеро вихідців з Покровської громади зможуть отримати компенсації за житло, яке залишилося в окупації чи зоні бойових дій — це у межах державної програми. Скористатися нею поки можуть лише окремі категорії переселенців з-поміж ветеранів та військових.

Про це повідомили у Покровській МВА.

Там розповіли, що днями спеціалізована комісія розглянула ще пʼять заяв від переселенців із Покровської громади на отримання житлових ваучерів. Їх видають як компенсацію за домівку, яка залишилася на тимчасово окупованій території або ж зоні бойових дій.

За результатами перевірки поданих документів усі заяви схвалили.

Зазначимо, що користатися програмою наразі можу лише окремі категорії ВПО — учасники бойових дій та захисники з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримують 2 мільйони гривень, які можна витрати на:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Отримати консультацію щодо порядку оформлення допомоги для вихідців з Покровська можна в управлінні соціального захисту населення за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 56. Телефон для довідок: +39 (095) 399-90-55.

Нагадаємо, у Покровській громаді оновили перелік зруйнованих багатоповерхівок — усього там додали 323 адреси. Частину з цих будинків визнали непридатними для використання, а інші — знищеними за результатами дистанційного обстеження.