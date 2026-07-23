У Покровській громаді визнали знищеними та непридатними домівки ще за 323 адресами (перелік)

Покровськ. Ілюстративне фото: з російських джерел

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У Покровській громаді оновили перелік зруйнованих багатоповерхівок — усього там додали 323 адреси. Частину з цих будинків визнали непридатними для використання, а інші — знищеними за результатами дистанційного обстеження. Публікуємо повний список далі.

Про нього журналісти Вільного Радіо дізналися з опублікованої таблиці на сайті Покровської МВА.

За оновленим переліком, у Покровській громаді додали ще 323 адреси із житлом, яке постраждало внаслідок російської агресії. Зокрема, частину визнали непридатними для використання за цільовим призначенням — це перші 88 обʼєктів. Решта 235 — знищення вдалося встановити через механізм дистанційно обстеження.

Ці домівки розташовані не тільки у Покровську, а й Родинському, Лисівці, Піщаному, Новотроїцькому та Шевченку. Йдеться про:

м. Покровськ, вул. Європейська, буд. 22; м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 1; м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 4; м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 4а; м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 7; м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, буд. 151; м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 12; м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 8; м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, буд. 146; м. Покровськ, вул. Москаленка Маршала, буд. 142; м. Покровськ, вул. Роздольна, буд. 1; м. Покровськ, вул. Степана Таманова, буд. 24; м. Покровськ, м-н Гірник, буд. 1; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 32; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 37а; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 46; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 5; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 57; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 58; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 59; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 60; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 61; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 63; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 64; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 65; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 68; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 69; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 70; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 75; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 78а; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 78б; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 1; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 10; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 11; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 12; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 13; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 14; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 15; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 17; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 1а; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 2; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 22; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 25; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 26; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 30; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 39; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 4; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 5; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 8; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 23; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 26; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 29; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 36; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 6; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 9; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 1; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 10; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 11; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 13; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 17; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 18; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 2; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 22; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 23; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 24а; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 24в; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 25; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 25б; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 26; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 26а; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 26б; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 27б; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 29; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 29б; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 5; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 6; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 8; м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 42; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 10; м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 23; м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 32; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 60; м. Родинське, вул. Миру, буд. 20; м. Родинське, вул. Миру, буд. 4; м. Родинське, вул. Миру, буд. 8; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 2; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 4; м. Родинське, вул. Шахтарської Слави, буд. 2; м. Покровськ, вул. Бандери Степана, буд. 94; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 10; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 11; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 13; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 14; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 16; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 18; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 2; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 6; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 8; м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 9; м. Покровськ, вул. Богуна Івана, буд. 30; м. Покровськ, вул. Богуна Івана, буд. 86; м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 177; м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 185; м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 187; м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 34; м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 48; м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 86; м. Покровськ, вул. Заславської Анастасії, буд. 55; м. Покровськ, вул. Заславської Анастасії, буд. 56; м. Покровськ, вул. Заславської Анастасії, буд. 60; м. Покровськ, вул. Захисників України, буд. 41; м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра; м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, буд. 313; м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, буд. 315; м. Покровськ, вул. Кошиця Олександра, буд. 19; м. Покровськ, вул. Кошиця Олександра, буд. 2; м. Покровськ, вул. Кошиця Олександра, буд. 32; м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 10; м. Покровськ, вул. Петлюри Симона, буд. 10; м. Покровськ, вул. Петлюри Симона, буд. 14; м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 13; м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 18; м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 19; м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 20б; м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 26; м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 38; м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 7; м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 9; м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 108; м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 68; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 2; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 3; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 67б; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 69; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 75а; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 76; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 77; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 78; м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 78а; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 12; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 16; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 17; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 19; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 21; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 24; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 27; м. Покровськ, м-н Південний, буд. 6; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 10; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 18; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 23а; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 24; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 25; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 3; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 32; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 35; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 6; м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 8; м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 4; м. Покровськ, пров. Оганесяна Микаеля, буд. 16; м. Покровськ, пр-т Миру, буд. 16; м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 22а; м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 34; м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 38; м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 40; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 12; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 13; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 14; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 15; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 16; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 17; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 22; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 23; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 24; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 26; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 34; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 36; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 4; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 5; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 50; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 6; м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 7; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 1; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 10; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 14; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 16; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 18; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 28; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 30; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 4; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 4а; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 6; м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 6А; м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 10; м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 3; м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 6; м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 8; м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 9; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 1; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 11; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 13; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 15; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 17; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 19; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 21; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 25; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 27; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 3; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 35; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 37; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 39; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 48; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 5; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 50; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 56; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 58; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 62; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 7; м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 9; м. Родинське, вул. Миру, буд. 1; м. Родинське, вул. Миру, буд. 11; м. Родинське, вул. Миру, буд. 12; м. Родинське, вул. Миру, буд. 16; м. Родинське, вул. Миру, буд. 21; м. Родинське, вул. Миру, буд. 22; м. Родинське, вул. Миру, буд. 23; м. Родинське, вул. Миру, буд. 24; м. Родинське, вул. Миру, буд. 25; м. Родинське, вул. Миру, буд. 26; м. Родинське, вул. Миру, буд. 27; м. Родинське, вул. Миру, буд. 3; м. Родинське, вул. Миру, буд. 31; м. Родинське, вул. Миру, буд. 5; м. Родинське, вул. Миру, буд. 7; м. Родинське, вул. Миру, буд. 9; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 14; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 16; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 17; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 18; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 19; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 21; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 3; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 32; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 50; м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 8; м. Родинське, вул. Самарської паланки, буд. 3; м. Родинське, вул. Самарської паланки, буд. 5; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 1; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 10; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 10а; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 12; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 14; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 16; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 16а; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 18; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 2; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 24; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 2а; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 3; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 32; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 44; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 4а; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 6; м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 8; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 1; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 14; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 15; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 17; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 2; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 21; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 23; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 3; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 31; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 4; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 5; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 7; м. Родинське, вул. Театральна, буд. 9; м. Родинське, вул. Тиха, буд. 3; м. Родинське, вул. Тиха, буд. 5; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 10; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 12; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 13; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 14; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 15; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 16; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 17; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 18; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 21; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 23; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 4; м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 8; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 1; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 10; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 11; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 12; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 14; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 15; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 16; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 17; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 18; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 19; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 20; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 21; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 22; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 23; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 24; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 26; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 3; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 4; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 40; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 44; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 46; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 5; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 6; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 7; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 8; м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 9; с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 168; с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 67; с. Новотроїцьке, вул. Центральна, буд. 3; с. Піщане, вул. Шкільна, буд. 1; с. Піщане, вул. Шкільна, буд. 2; с. Шевченко, вул. Весела, буд. 17; с. Шевченко, вул. Нова, буд. 1.

Місцеві ще можуть подавати заявки на компенсацію через додаток “Дія”. Однак якщо Покровськ та села громади офіційно визнають тимчасово окупованими, така можливість зникне через законодавчі причини.

Раніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін запевняв, що останнім часом робота місцевих комісій “значно покращилась, проте і рівень руйнувань постійно збільшується”. Серед позитивних кейсів посадовець вказує на приклад Покровської громади. Зазначимо, що у квітні 2026-го вона очолювала антирейтинг за кількістю заяв на компенсації за знищене житло, щодо яких призупинили розгляд — тоді йшлося про 79%.

Нагадаємо, редакція Вільного Радіо створила інтерактивну мапу знищеного житла в Донецькій області.