У Покровській громаді визнали знищеними та непридатними домівки ще за 323 адресами (перелік)

У Покровській громаді оновили перелік зруйнованих багатоповерхівок — усього там додали 323 адреси. Частину з цих будинків визнали непридатними для використання, а інші — знищеними за результатами дистанційного обстеження. Публікуємо повний список далі.
Про нього журналісти Вільного Радіо дізналися з опублікованої таблиці на сайті Покровської МВА.
За оновленим переліком, у Покровській громаді додали ще 323 адреси із житлом, яке постраждало внаслідок російської агресії. Зокрема, частину визнали непридатними для використання за цільовим призначенням — це перші 88 обʼєктів. Решта 235 — знищення вдалося встановити через механізм дистанційно обстеження.
Ці домівки розташовані не тільки у Покровську, а й Родинському, Лисівці, Піщаному, Новотроїцькому та Шевченку. Йдеться про:
м. Покровськ, вул. Європейська, буд. 22;
м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 1;
м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 4;
м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 4а;
м. Покровськ, вул. Заводська, буд. 7;
м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, буд. 151;
м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 12;
м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 8;
м. Покровськ, вул. Маршала Москаленка, буд. 146;
м. Покровськ, вул. Москаленка Маршала, буд. 142;
м. Покровськ, вул. Роздольна, буд. 1;
м. Покровськ, вул. Степана Таманова, буд. 24;
м. Покровськ, м-н Гірник, буд. 1;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 32;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 37а;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 46;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 5;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 57;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 58;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 59;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 60;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 61;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 63;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 64;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 65;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 68;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 69;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 70;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 75;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 78а;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 78б;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 1;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 10;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 11;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 12;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 13;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 14;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 15;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 17;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 1а;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 2;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 22;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 25;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 26;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 30;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 39;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 4;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 5;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 8;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 23;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 26;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 29;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 36;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 6;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 9;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 1;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 10;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 11;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 13;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 17;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 18;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 2;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 22;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 23;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 24а;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 24в;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 25;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 25б;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 26;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 26а;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 26б;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 27б;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 29;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 29б;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 5;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 6;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 8;
м. Покровськ, просп. Шахтобудівників, буд. 42;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 10;
м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 23;
м. Родинське, вул. Івана Кролевського, буд. 32;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 60;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 20;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 4;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 8;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 2;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 4;
м. Родинське, вул. Шахтарської Слави, буд. 2;
м. Покровськ, вул. Бандери Степана, буд. 94;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 10;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 11;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 13;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 14;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 16;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 18;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 2;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 6;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 8;
м. Покровськ, вул. Бовкуна Степана, буд. 9;
м. Покровськ, вул. Богуна Івана, буд. 30;
м. Покровськ, вул. Богуна Івана, буд. 86;
м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 177;
м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 185;
м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 187;
м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 34;
м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 48;
м. Покровськ, вул. Залізнична, буд. 86;
м. Покровськ, вул. Заславської Анастасії, буд. 55;
м. Покровськ, вул. Заславської Анастасії, буд. 56;
м. Покровськ, вул. Заславської Анастасії, буд. 60;
м. Покровськ, вул. Захисників України, буд. 41;
м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра;
м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, буд. 313;
м. Покровськ, вул. Коцюбайла Дмитра, буд. 315;
м. Покровськ, вул. Кошиця Олександра, буд. 19;
м. Покровськ, вул. Кошиця Олександра, буд. 2;
м. Покровськ, вул. Кошиця Олександра, буд. 32;
м. Покровськ, вул. Мазепи Івана, буд. 10;
м. Покровськ, вул. Петлюри Симона, буд. 10;
м. Покровськ, вул. Петлюри Симона, буд. 14;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 13;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 18;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 19;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 20б;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 26;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 38;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 7;
м. Покровськ, вул. Таманова Степана, буд. 9;
м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 108;
м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 68;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 2;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 3;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 67б;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 69;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 75а;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 76;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 77;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 78;
м. Покровськ, м-н Лазурний, буд. 78а;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 12;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 16;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 17;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 19;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 21;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 24;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 27;
м. Покровськ, м-н Південний, буд. 6;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 10;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 18;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 23а;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 24;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 25;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 3;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 32;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 35;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 6;
м. Покровськ, м-н Сонячний, буд. 8;
м. Покровськ, м-н Шахтарський, буд. 4;
м. Покровськ, пров. Оганесяна Микаеля, буд. 16;
м. Покровськ, пр-т Миру, буд. 16;
м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 22а;
м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 34;
м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 38;
м. Покровськ, пр-т Шахтобудівників, буд. 40;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 12;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 13;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 14;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 15;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 16;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 17;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 22;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 23;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 24;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 26;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 34;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 36;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 4;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 5;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 50;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 6;
м. Родинське, вул. Гончарова Івана, буд. 7;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 1;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 10;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 14;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 16;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 18;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 28;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 30;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 4;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 4а;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 6;
м. Родинське, вул. Залізнична, буд. 6А;
м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 10;
м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 3;
м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 6;
м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 8;
м. Родинське, вул. Запорізька, буд. 9;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 1;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 11;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 13;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 15;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 17;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 19;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 21;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 25;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 27;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 3;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 35;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 37;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 39;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 48;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 5;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 50;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 56;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 58;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 62;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 7;
м. Родинське, вул. Кролевського Івана, буд. 9;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 1;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 11;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 12;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 16;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 21;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 22;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 23;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 24;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 25;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 26;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 27;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 3;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 31;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 5;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 7;
м. Родинське, вул. Миру, буд. 9;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 14;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 16;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 17;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 18;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 19;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 21;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 3;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 32;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 50;
м. Родинське, вул. Молодіжна, буд. 8;
м. Родинське, вул. Самарської паланки, буд. 3;
м. Родинське, вул. Самарської паланки, буд. 5;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 1;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 10;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 10а;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 12;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 14;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 16;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 16а;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 18;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 2;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 24;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 2а;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 3;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 32;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 44;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 4а;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 6;
м. Родинське, вул. Сєверова Анатолія, буд. 8;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 1;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 14;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 15;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 17;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 2;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 21;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 23;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 3;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 31;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 4;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 5;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 7;
м. Родинське, вул. Театральна, буд. 9;
м. Родинське, вул. Тиха, буд. 3;
м. Родинське, вул. Тиха, буд. 5;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 10;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 12;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 13;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 14;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 15;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 16;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 17;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 18;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 21;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 23;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 4;
м. Родинське, вул. Шахтарська, буд. 8;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 1;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 10;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 11;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 12;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 14;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 15;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 16;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 17;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 18;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 19;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 20;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 21;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 22;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 23;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 24;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 26;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 3;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 4;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 40;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 44;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 46;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 5;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 6;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 7;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 8;
м. Родинське, вул. Шахтарської слави, буд. 9;
с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 168;
с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 67;
с. Новотроїцьке, вул. Центральна, буд. 3;
с. Піщане, вул. Шкільна, буд. 1;
с. Піщане, вул. Шкільна, буд. 2;
с. Шевченко, вул. Весела, буд. 17;
с. Шевченко, вул. Нова, буд. 1.
Місцеві ще можуть подавати заявки на компенсацію через додаток “Дія”. Однак якщо Покровськ та села громади офіційно визнають тимчасово окупованими, така можливість зникне через законодавчі причини.