Програма "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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На липень 2026 року загальна сума компенсацій за знищені домівки жителів Донецької області сягнула понад 47,5 мільярда гривень. Їх виплачують в межах державної програми “єВідновлення”. Скільки вихідців з регіону подалися на відшкодування — читайте далі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, на липень цього року загальна сума компенсацій у межах програми “єВідновлення” сягнула 47,52 мільярда гривень. Від початку дії ініціативи вихідці регіону подали 94 482 заяви щодо знищених об’єктів, з яких 33 106 — отримали позитивні рішення.

“Заслухав керівників військових адміністрацій і визначив конкретні завдання: збільшити кількість членів комісій та засідань, активніше проводити дистанційні обстеження, швидше опрацьовувати технічні звіти та без затримок формувати житлові сертифікати”, — розповів Філашкін.

Він запевняє, що останнім часом робота місцевих комісій “значно покращилась, проте і рівень руйнувань постійно збільшується”. Серед позитивних кейсів посадовець вказує на приклад Покровської громади. Зазначимо, що у квітні 2026-го вона очолювала антирейтинг за кількістю заяв на компенсації за знищене житло, щодо яких призупинили розгляд — тоді йшлося про 79%.

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Окрім цього, голова Донецької ОВА доручив створити чат-боти для громад, у яких люди зможуть поставити питання та отримувати корисну інформацію щодо програми “єВідновлення” саме у своєму населеному пункті.

Нагадаємо, редакція Вільного Радіо створила інтерактивну мапу знищеного житла в Донецькій області.