Інтерактивна мапа Вільного Радіо. Скриншот: Вільне Радіо

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Редакція Вільного Радіо створила інтерактивну мапу знищеного житла в Донецькій області. Станом на кінець червня 2026 року там уже є перевірена інформація про зруйновані будинки на 4 586 вулицях, а також суми компенсацій, які отримали постраждалі. Надалі ми доповнимо цей ресурс рештою отриманих даних, а також плануємо оновлювати їх та фіксувати масштаби знищеного житла.

Під час створення інтерактивної мапи журналісти Вільного Радіо користувалися даними з Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна, наданими Міністерством розвитку громад та територій України. Інформація актуальна станом на 4 травня 2026 року.

Загалом у масиві — 99 967 записів пошкодженого та знищеного житла. З них для мапи ми відібрали 76 297 будинків, які через війну були знищені вщент. А це 4 821 зруйнована вулиця по всій області.

Що показала мапа?

Найщільніше скупчення знищених об’єктів — у північній частині Донеччини. Краматорськ, Костянтинівка, Часів Яр, Бахмут — зруйновані будинки в цих громадах формують на мапі великі плями.

Перенести на мапу суми компенсацій виявилося складніше, оскільки в даних, отриманих на запит, суми вказані лише для частини об’єктів. Загальна картина задокументованих виплат така:

Мирноградська громада — понад 4,9 млрд грн,

Покровська — понад 3,6 млрд грн,

Часовоярська — понад 2,1 млрд грн,

Сіверська — понад 2 млрд грн,

Великоновосілківська — понад 2 млрд грн,

Гродівська — понад 1,8 млрд грн.

Варто також зазначити, що частина даних містить загальну цифру щодо цілої вулиці без розбивки на окремі будинки. Тому підрахувати середній розмір виплат на одну сім’ю наразі неможливо.

Чому в реєстрі немає частини даних?

Відповідно до порядку ведення реєстру, затвердженого Кабінетом Міністрів у червні 2023 року, дані реєстру є відкритими й загальнодоступними — за винятком реєстраційних номерів платників податків, паспортних даних, адрес проживання та іншої персональної інформації.

Міністерство також послалося на умови воєнного стану, відповідно до яких право на доступ до публічної інформації можуть обмежити в інтересах національної безпеки. З огляду на це інформація, яку ми отримали, не містить деяких даних.

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Як користуватися мапою

Відкрийте мапу. У правому верхньому куті є пошукове поле — введіть назву вулиці, міста або іншого населеного пункту, і система покаже всі наявні збіги.

Можна також просто переглядати мапу і натискати на окремі об’єкти: кожен натиск відкриває картку з деталями — громада, адреса, кількість заяв і загальна сума компенсацій за всіма заявами на цій вулиці.

Якщо у видачі ви не бачите потрібної адреси, але знаєте, що цей будинок зруйнований — можливо, ми ще не встигли внести його до бази або не отримали відповідних даних від міністерства.

Вільне Радіо продовжуватиме збирати та оновлювати дані для наповнення мапи, щоб ви могли бачити справжні масштаби руйнувань.

Цей матеріал ми підготували за результатами участі в навчальній програмі “Робота з даними для місцевих розслідувань”, що реалізується Texty.org.ua в межах проєкту Інституту висвітлення війни та миру (IWPR) “Посилення громадського контролю” за фінансової підтримки Норвегії.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розробило мапу руйнувань Добропілля, на якій ви можете переглянути масштаби руйнувань, дізнатися дату та кількість рішень, а також скористатися прямим посиланням на офіційний документ військової адміністрації.