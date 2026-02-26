Покровська ВА ігнорує рішення суду щодо повторного розгляду заяв на компенсації за зруйноване житло, — медіа

Програма “єВідновлення”. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

За чотири роки Покровська міська військова адміністрація жодного разу не виконала судових рішень щодо повторного розгляду заяв на компенсації за зруйноване житло. За законом вона зобовʼязана це зробити.

Про це йдеться у матеріалі ІА “Вчасно”.

Медійники стверджують, що у Єдиному реєстрі судових рішень саме Покровська громада фігурує у десятках справ щодо компенсації за зруйноване житло. Так, переважно позивачі намагалися оскаржити:

зупинення розгляду заяв “з міркувань безпеки”;

відсутність рішення по суті;

“бездіяльність комісій”.

“Зміст цих справ майже ідентичний: заявники подають документи через “Дію”, власним коштом замовляють технічні обстеження, отримують експертні висновки, реєструють їх у державних реєстрах, додають витяги з ЄРДР і фотофіксацію руйнувань. У відповідь — мовчання або формулювання про “зупинення розгляду з міркувань безпеки”, — кажуть журналісти.

Натомість суд неодноразово ставали на бік заявників, зазначаючи, що сам по собі факт бойових дій — не “універсальна” підстава для безстрокового зупинення розгляду, зокрема, якщо технічні обстеження вже провели, а дані про них внесли до реєстрів. У низці рішень суд прямо зобов’язував військову адміністрацію розглянути заяви повторно та ухвалити рішення по суті, стверджують у “Вчасно”.

Журналісти направили інформаційний запит до Покровської МВА з проханням надати дані про:

кількість рішень, ухвалених у 2022−2026 роках на виконання судових рішень;

кількість позитивних рішень про надання компенсації після суду;

кількість повторних відмов;

стан виконання судових рішень — скільки з них виконано повністю, скільки залишаються невиконаними та з яких причин.

У відповіді військова адміністрація повідомила, що протягом 2022−2026 років не ухвалювала рішення щодо надання або відмови в компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, які були б прийняті:

на виконання судових рішень, що набрали законної сили;

у справах, де суд задовольнив позови заявників;

у справах, де було визнано протиправними відмови або рішення про зупинення розгляду заяв.

“Фактично адміністрація підтвердила, що після набрання законної сили судовими рішеннями, які зобов’язують її повторно розглянути заяви, нові рішення — ані про надання компенсації, ані про повторну відмову — не ухвалювали”, — пишуть у ІА “Вчасно”.

Для довідки: Відповідно до ст. 129−1 Конституції України та Закону України “Про виконавче провадження” судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання на всій території України. Органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані забезпечити їх реальне та своєчасне виконання. Невиконання судового рішення або його формальне ігнорування може бути підставою для окремих юридичних наслідків — від адміністративної до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Донеччині ситуація з виплатою компенсації за пошкоджене майно різниться від громади до громади. Одні комісії заблоковані, а інші змогли вже погодити сотні тисяч виплат.