Де лінія фронту на Донеччині 30 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

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За 29 вересня поліція зафіксувала 1 405 ударів російської армії по підконтрольній частині Донецької області: влучання були як по лінії фронту, так і житлових кварталах регіону. За даними правоохоронців, серед цивільних мешканців зазнали поранень за добу шестеро людей, однак, попередньо, обійшлося без загиблих. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в регіоні за добу.
За даними від поліції, під вогнем за добу на Донеччині були міста Краматорськ, Слов’янськ і Дружківка, селища Билбасівка, Шабельківка та Ясногірка, село Мирна Долина.
Через обстріли Билбасівки поранені троє цивільних, пошкоджена приватна оселя.
Слов’янськ атакували дронами та 500-кілограмовою авіабомбою, у місті поранена одна людина, пошкоджені 11 осель та цивільне авто.
У Дружківці поранена одна людина, пошкоджений багатоквартирний будинок.
На Шабельківку росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — поранена одна людина, зруйновані вісім осель.
Краматорськ був під вогнем безпілотників — пошкоджені 10 багатоквартирних будинків, заклад освіти, 10 торгівельних павільйонів та ще два цивільні авто.
Також влучання фіксували по Мирній Долині: у селі постраждала приватна оселя.
За підрахунками поліції, 29 вересня на Донеччині зазнали руйнувань 50 цивільних об’єктів, з них 32 — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Білозерському, де зруйновані три оселі, пошкоджені ще сім.
Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Словʼянської громади, а по самому місту — бʼють авіабомбами, РСЗВ та дронами. Там досі працюють комунальні служби, лікарні та магазини. Однак місцева влада закликає жителів, зокрема з дітьми, виїхати до більш безпечних регіонів. За останній тиждень вдалося евакуювати більш як 400 людей, серед них була і малеча.