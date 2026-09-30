Де лінія фронту на Донеччині 30 вересня: зведення від ОВА, поліції та ЗСУ

Наслідки російських ударів у Донецькій області за 29 вересня. Фото: поліція Донеччини

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За 29 вересня поліція зафіксувала 1 405 ударів російської армії по підконтрольній частині Донецької області: влучання були як по лінії фронту, так і житлових кварталах регіону. За даними правоохоронців, серед цивільних мешканців зазнали поранень за добу шестеро людей, однак, попередньо, обійшлося без загиблих. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в регіоні за добу.

Найбільше поранених було в Билбасівці

За даними від поліції, під вогнем за добу на Донеччині були міста Краматорськ, Слов’янськ і Дружківка, селища Билбасівка, Шабельківка та Ясногірка, село Мирна Долина.

Через обстріли Билбасівки поранені троє цивільних, пошкоджена приватна оселя.

Слов’янськ атакували дронами та 500-кілограмовою авіабомбою, у місті поранена одна людина, пошкоджені 11 осель та цивільне авто.

У Дружківці поранена одна людина, пошкоджений багатоквартирний будинок.

На Шабельківку росіяни скинули три 250-кілограмові авіабомби — поранена одна людина, зруйновані вісім осель.

Краматорськ був під вогнем безпілотників — пошкоджені 10 багатоквартирних будинків, заклад освіти, 10 торгівельних павільйонів та ще два цивільні авто.

Також влучання фіксували по Мирній Долині: у селі постраждала приватна оселя.

За підрахунками поліції, 29 вересня на Донеччині зазнали руйнувань 50 цивільних об’єктів, з них 32 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Білозерському, де зруйновані три оселі, пошкоджені ще сім.

На Костянтинівському напрямку було найбільше атак

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, окупанти дев’ять разів атакували у бік Шийківки, Новоселівки, Зарічного, Дробишевого, Діброви та Нового Миру. Спроби вклинитися в оборону ЗСУ відбили;

поблизу Озерного, Пискунівки, Миколаївки та Ямполя російські військові провели шість штурмів на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку російські військові штурмів не проводили;

28 атак фіксували на Костянтинівському напрямку . Загарбники штурмували в районі Костянтинівки, а також у напрямку Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Торського, Розкішного, Степанівки, Торецького, Вільного та Кучерового Яру;

на Покровському напрямку окупанти провели 17 атак. Російські військові намагалися просунутися у бік Білицького, Світлого, Красноподілля, Новогришиного, Кучерового Яру, Сергіївки та Молодецького.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Словʼянської громади, а по самому місту — бʼють авіабомбами, РСЗВ та дронами. Там досі працюють комунальні служби, лікарні та магазини. Однак місцева влада закликає жителів, зокрема з дітьми, виїхати до більш безпечних регіонів. За останній тиждень вдалося евакуювати більш як 400 людей, серед них була і малеча.