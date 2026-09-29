За тиждень зі Словʼянської громади евакуювали більш як 400 людей, серед них є діти: що відомо про ситуацію

Словʼянськ у 2026 році. Фото: Вільне Радіо

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Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Словʼянської громади, а по самому місту — бʼють авіабомбами, РСЗВ та дронами. Там досі працюють комунальні служби, лікарні та магазини. Однак місцева влада закликає жителів, зокрема з дітьми, виїхати до більш безпечних регіонів. За останній тиждень вдалося евакуювати більш як 400 людей, серед них була і малеча.

Про це розповів очільник Словʼянської МВА Вадим Лях в етері “Суспільне. Студія”.

Він запевнив, що гуманітарної катастрофи у Словʼянську наразі немає. Там продовжують працювати комунальні та медичні заклади, банківська система, ринок, а також магазини. Однак росіяни завдають ударів по логістиці — через ці атаки гинуть люди й зазнають руйнувань склади, на яких зберігають матеріали. За останній тиждень через обстріли загинули троє цивільних, ще 13 — дістали поранень.

Більшість маршрутів, зі слів Ляха, захищені антидроновими сітками. Водночас російські FPV-дрони продовжують полювати на цивільний транспорт, особливо на околицях громади.

“Полювання за автівками продовжується, попри це, тому що є і подвір’я, де заїжджають автівки й виїжджають. Тобто ще досить небезпечно, хоча і військові докладають максимум зусиль для того, щоб забезпечити ту безпеку в місті. Але є такі райони, особливо околиці міста, де велика кількість FPV-дронів полюють за автівками”, — каже посадовець.

Він уточнив, що люди мають можливість покинути Словʼянську громаду самостійно або ж попросити допомоги у волонтерів, поліції чи рятувальників. Евакуацію з небезпечних районів — Хімік, Черевківка та Східний — проводять на броньованому транспорті. Після виїзду отримати додаткову допомогу в гуманітарних хабах.

Станом на кінець вересня 2026-го у Слов’янську проживає близько 20 тисяч людей, а загалом у громаді залишаються 24 720 жителів, серед яких 1 720 — діти. За останній тиждень з громади евакуювали 409 людей, зокрема 53 неповнолітніх.

Нагадаємо, армія країни-агресорки не відмовляється від планів оточити міста Донеччини, однак інтенсивність проникнення поблизу Слов’янська свідчить, що саме цей напрямок фронту для них є пріоритетним. Там загарбники й надалі намагаються просочуватись невеликими групами на позиції у лісосмугах.