Російські війська посилюють інфільтрацію у напрямку Слов’янська: що відомо

Слов’янськ та його околиці на мапі DeepState від 27 вересня 2026 року

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Армія країни-агресорки не відмовляється від планів оточити міста Донеччини, однак інтенсивність інфільтрації поблизу Слов’янська свідчить, що саме цей напрямок фронту для них є пріоритетним. Там загарбники й надалі намагаються просочуватись невеликими групами на позиції у лісосмугах.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів командир підрозділу “Барні” 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Степан Барна.

“Основний шлях — інфільтрація, проникнення на позиції посадки, з тим, щоб там закріпитися. І доходять ті рештки, хто зміг це зробити. Всі інші, вони ліквідовуються піхотою або силами безпілотних систем. В принципі, ворог не відмовляється від ідеї максимально швидко підтягнутися до Слов’янська”, — розповів військовий.

Командир зазначив, що масштаб російських дій у районі Слов’янська, зокрема застосування піхоти та її поєднання з іншими засобами, підтверджують пріоритетність цього напрямку для росіян. Сам Степан Барна вважає, що загарбники застосовують піхоту “неефективно”.

Російське командування й надалі розглядає оточення всієї Слов’янсько-Краматорської агломерації як мету, але паралельно реалізує й інші сценарії захоплення Донеччини, пояснив військовий. Якщо перший план не спрацьовує, загарбники переходять до другого.

“Якщо не вдається перше, ворог намагається йти другим шляхом. Це займати подібні висоти, які будуть давати можливість застосовувати активно й ефективно артилерію, РСЗВ, давати добрий відеогоризонт для роботи пілотів. Тобто дуже багато речей, які можуть так би піти на користь противника”, — заявив Степан Барна.

Нагадаємо, українські військові використовують наземні роботизовані комплекси на Лиманському напрямку, аби розміновувати території в межах наступальної операції “Вівальді”. Їм вже вдалося очистити понад 30 кілометрів територій.