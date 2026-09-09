Ще шість багатоквартирних будинків у Костянтинівці 9 вересня визнали знищеними: які адреси

Костянтинівка. Ілюстративне фото: 24 ОМБр імені короля Данила

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Комісія при Костянтинівській міській ВА у середу, 9 вересня, оновила перелік багатоквартирних будинків громади, які офіційно визнали знищеними. До нього додали шість нових адрес, а ще одну багатоповерхівку, яка фігурувала в списку як зруйнована частково, тепер вважають зруйнованою повністю. Розповідаємо, мешканці яких адрес тепер зможуть отримати компенсації.

Оновлений перелік визнаних знищеними будинків опублікували у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

Так, до списку вперше додали такі адреси:

м. Костянтинівка, вулиця Дружби (Ціолковського) , 16;

м. Костянтинівка, вулиця Європейська (Калініна), 20;

м. Костянтинівка, вулиця Житомирська, 29;

м. Костянтинівка, вулиця Острозького, 312;

м. Костянтинівка, вулиця Степана Бандери (Леваневського), 47;

м. Костянтинівка, вулиця Торецька (Пролетарська), 140.

Також раніше частково зруйнованою вважали багатоповерхівку по вулиці Безнощенка, 10 (там мали відповідний статус квартири 76-124). Втім, тепер знищеними вважають всі квартири за даною адресою.

Визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”. Консультації жителям громади надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

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