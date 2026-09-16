Ще сім багатоквартирних будинків у Костянтинівці визнали зруйнованими: оновлення списку від 16 вересня

Костянтинівка у 2025 році. Ілюстративне фото: 24 бригада ЗСУ

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Профільна комісія оновила перелік багатоквартирних будинків Костянтинівки, визнаних знищеними за результатами дистанційного обстеження. Ще одну багатоповерхівку, де раніше знищеними вважали лише окремі квартири, тепер визнали зруйнованою повністю. Загалом у переліку — 369 адрес, публікуємо ті, які з’явилися там 16 вересня.

Оновлений перелік опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Список зруйнованих багатоповерхівок Костянтинівки вперше поповнили будинки за адресами:

м. Костянтинівка, вул. Будівельна, 24;

м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 6;

м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 8;

м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 15;

м. Костянтинівка, вул. Житомирська, 17;

м. Костянтинівка, вул. Кирила Вініченка (Громова), 62;

м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого (Леніна), 102.

Водночас будинок №93 по просп. Свободи (Ломоносова) по документах став повністю знищеним. Раніше та такими визнавали тільки квартири №121-180.

Визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”. Консультації жителям громади надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, командир 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії генерал-майор Антон Груніс загинув на війні: його на Донеччині ліквідували бійці Сил безпілотних систем. Чоловік відомий своєю участю у війні проти України, зокрема командуванням військами у боях за Бахмут, Часів Яр та Костянтинівку, а також співпрацею із ПВК “Вагнер”.