Ще з 7 вулиць у Краматорську не будуть вивозити сміття через посилення обстрілів (перелік)

Комунальники прибирають сміття в Краматорську. Ілюстративне фото: Краматорська ВА

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У Краматорську розширили перелік вулиць, звідки тимчасово не вивозитимуть сміття — усього за сімома адресами. Таке рішення ухвалили на тлі посилення російських ударів по місту. З 11 вересня плату за вивезення та перевезення відходів не нараховуватимуть.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми словами, перелік вулиць, звідки тимчасово приберуть контейнери для збору сміття, збільшили через погіршення безпекової ситуації в місті. Зокрема, існує загроза для життя та здоровʼя комунальників. Вони не вивозитимуть тверді побутові відходи за такими адресами:

вул. Леоніда Бикова, 1-25 (непарна сторона);

вул. Кришталева, 2-10;

Бульвар Краматорський, 1- 47 (непарна сторона);

вул. Дружби, 70;

проспект Незалежності, 54-58, 61-67;

вул. Паркова, 54-76, 99-115;

вул. Миколи Рибалка, 1-156.

З 11 вересня 2026-го також призупинять нарахування плати за збирання та перевезення сміття там. Мешканців закликають із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та враховувати зміни під час користування такими послугами.

Нагадаємо, раніше на півдні Краматорської громади вже перенесли сміттєві контейнери через обстріли, а з частини вулиць Красноторки — також не вивозять сміття.