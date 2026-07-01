Сміття на околицях Краматорська, серпень 2025 року. Ілюстративне фото: Краматорське КАТП

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Через посилення російських атак мешканців населених пунктів Красноторського старостинського округу Краматорської громади попередили про зміни в процесі вивозу сміття. Так, через нові загрози, контейнери для збору сміття перенесуть, а з частини вулиць селища Красноторка — узагалі припинять вивозити сухі відходи. Розповідаємо, яких адрес це стосується.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Одним із ключових питань стало забезпечення безпеки мешканців Красноторського старостинського округу. У зв’язку зі зростанням загроз, пов’язаних із ворожими обстрілами, триває розширення зони переміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів у більш безпечні місця”, — повідомили у Краматорській міськраді за підсумками наради зі старостами старостинських округів громади.

Нагадаємо, до Красноторського старостинського округу входять селища Красноторка, Комишуваха та Малотаранівка, а також село Привілля.

Додатково в Краматорській міськраді повідомили, що приберуть контейнери для збору сміття за 36 адресами у населених пунктах старостинського округу. Всі вони — у Красноторці, яка розташована між Краматорськом та Дружківкою:

вул. Колоскова;

вул. Підлісна;

вул. Миколи Хвильового;

вул. Успішна;

вул. Щаслива;

вул. Красноторська (окрім будинків №№ 1–5);

вул. Водяна;

вул. Заповідна;

вул. Родинна;

вул. Князя Данила Галицького;

вул. Кіммерійська (окрім будинків №№ 24–30 та №№ 21–27);

вул. Дунайська;

вул. Ялинкова;

вул. Івана Кожедуба (окрім будинків №№ 38–52);

вул. Ясна;

вул. Рильського;

пров. Кам’яний;

пров. Мереф’янський;

вул. Гетьманська (окрім будинків №№ 1–185 та №№ 2–54);

вул. Торецька;

пров. Сарненський;

вул. Духмяна;

пров. Стрімкий;

вул. Патона;

вул. Сергія Параджанова;

вул. О. Маневича;

пров. Бельгійський;

вул. Балашівська (окрім будинків №№ 1, 2);

вул. Барвиста (окрім будинків №№ 1, 2);

вул. Кобзарева (окрім будинків №№ 1, 2);

вул. Козацької Слави (окрім будинків №№ 1, 2);

вул. Соледарська (окрім будинків №№ 1, 2);

вул. Ю. Лук’яненка (окрім будинку № 2);

вул. Кіборгів;

пров. Степовий;

пров. Горкунова.

Місцева влада зазначила, що платежі за вивіз сміття на цих вулицях нараховувати не будуть.

Нагадаємо, близько 21:30 30 червня армія країни-агресорки завдала удару по прифронтовому Краматорську трьома авіабомбами. Через влучання боєприпасів у місті фіксують нові руйнування, а також поранення трьох цивільних мешканців. Через роботи з ліквідації наслідків атаки у Краматорську також тимчасово змінили схеми руху частини маршрутів громадського транспорту.