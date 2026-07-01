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Через посилення російських атак мешканців населених пунктів Красноторського старостинського округу Краматорської громади попередили про зміни в процесі вивозу сміття. Так, через нові загрози, контейнери для збору сміття перенесуть, а з частини вулиць селища Красноторка — узагалі припинять вивозити сухі відходи. Розповідаємо, яких адрес це стосується.
Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.
“Одним із ключових питань стало забезпечення безпеки мешканців Красноторського старостинського округу. У зв’язку зі зростанням загроз, пов’язаних із ворожими обстрілами, триває розширення зони переміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів у більш безпечні місця”, — повідомили у Краматорській міськраді за підсумками наради зі старостами старостинських округів громади.
Нагадаємо, до Красноторського старостинського округу входять селища Красноторка, Комишуваха та Малотаранівка, а також село Привілля.
Додатково в Краматорській міськраді повідомили, що приберуть контейнери для збору сміття за 36 адресами у населених пунктах старостинського округу. Всі вони — у Красноторці, яка розташована між Краматорськом та Дружківкою:
Місцева влада зазначила, що платежі за вивіз сміття на цих вулицях нараховувати не будуть.
Нагадаємо, близько 21:30 30 червня армія країни-агресорки завдала удару по прифронтовому Краматорську трьома авіабомбами. Через влучання боєприпасів у місті фіксують нові руйнування, а також поранення трьох цивільних мешканців. Через роботи з ліквідації наслідків атаки у Краматорську також тимчасово змінили схеми руху частини маршрутів громадського транспорту.