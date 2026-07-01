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На півдні Краматорської громади переносять сміттєві контейнери через обстріли, а з частини вулиць Красноторки — не вивозитимуть сміття

В'ячеслав Попович
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Через посилення російських атак мешканців населених пунктів Красноторського старостинського округу Краматорської громади попередили про зміни в процесі вивозу сміття. Так, через нові загрози, контейнери для збору сміття перенесуть, а з частини вулиць селища Красноторка  — узагалі припинять вивозити сухі відходи. Розповідаємо, яких адрес це стосується.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Одним із ключових питань стало забезпечення безпеки мешканців Красноторського старостинського округу. У зв’язку зі зростанням загроз, пов’язаних із ворожими обстрілами, триває розширення зони переміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів у більш безпечні місця”, — повідомили у Краматорській міськраді за підсумками наради зі старостами старостинських округів громади.

Нагадаємо, до Красноторського старостинського округу входять селища Красноторка, Комишуваха та Малотаранівка, а також село Привілля.

Додатково в Краматорській міськраді повідомили, що приберуть контейнери для збору сміття за 36 адресами у населених пунктах старостинського округу. Всі вони — у Красноторці, яка розташована між Краматорськом та Дружківкою:

  • вул. Колоскова;
  • вул. Підлісна;
  • вул. Миколи Хвильового;
  • вул. Успішна;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Красноторська (окрім будинків №№ 1–5);
  • вул. Водяна;
  • вул. Заповідна;
  • вул. Родинна;
  • вул. Князя Данила Галицького;
  • вул. Кіммерійська (окрім будинків №№ 24–30 та №№ 21–27);
  • вул. Дунайська;
  • вул. Ялинкова;
  • вул. Івана Кожедуба (окрім будинків №№ 38–52);
  • вул. Ясна;
  • вул. Рильського;
  • пров. Кам’яний;
  • пров. Мереф’янський;
  • вул. Гетьманська (окрім будинків №№ 1–185 та №№ 2–54);
  • вул. Торецька;
  • пров. Сарненський;
  • вул. Духмяна;
  • пров. Стрімкий;
  • вул. Патона;
  • вул. Сергія Параджанова;
  • вул. О. Маневича;
  • пров. Бельгійський;
  • вул. Балашівська (окрім будинків №№ 1, 2);
  • вул. Барвиста (окрім будинків №№ 1, 2);
  • вул. Кобзарева (окрім будинків №№ 1, 2);
  • вул. Козацької Слави (окрім будинків №№ 1, 2);
  • вул. Соледарська (окрім будинків №№ 1, 2);
  • вул. Ю. Лук’яненка (окрім будинку № 2);
  • вул. Кіборгів;
  • пров. Степовий;
  • пров. Горкунова.

Місцева влада зазначила, що платежі за вивіз сміття на цих вулицях нараховувати не будуть.

Нагадаємо, близько 21:30 30 червня армія країни-агресорки завдала удару по прифронтовому Краматорську трьома авіабомбами. Через влучання боєприпасів у місті фіксують нові руйнування, а також поранення трьох цивільних мешканців. Через роботи з ліквідації наслідків атаки у Краматорську також тимчасово змінили схеми руху частини маршрутів громадського транспорту.

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