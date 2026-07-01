Наслідки удару по Краматорську вночі на 1 липня. Фото: Вільне Радіо

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Близько 21:30 30 червня армія країни-агресорки завдала удару по прифронтовому Краматорську трьома авіабомбами. Через влучання боєприпасів у місті фіксують нові руйнування, а також поранення трьох цивільних мешканців. Через роботи з ліквідації наслідків атаки у Краматорську також тимчасово змінили схеми руху частини маршрутів громадського транспорту.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

“Близько 21:30 російські війська завдали по Краматорську удару трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок атаки постраждали троє людей: жінка 1977 року народження та чоловіки 1983 і 2000 років народження”, — повідомив Олександр Гончаренко.

Під час ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок влучання авіабомб, рятувальникам кілька разів доводилось призупиняти роботи, аби не потрапити під повторні російські атаки, уточнила кореспондентка Вільного Радіо, яка була свідком події.

Він зазначив, що через аварійно-відновлювальні роботи тимчасово змінили схему руху громадського транспорту. Маршрути № 2 (тролейбус), № 11, № 11Л, № 14 та № 14А в обох напрямках рухаються за такою схемою: вулиця Василя Стуса — вулиця Транспортна — вулиця Академічна — вулиця Рум’янцева — вулиця Кирилкіна — вулиця В’ячеслава Чорновола.

Рух транспорту на ділянці вулиці В’ячеслава Чорновола від вулиці Кирилкіна до вулиці Академічної тимчасово перекрили до завершення робіт з ліквідації наслідків удару.

Комунальні служби Краматорська продовжують усувати наслідки авіаудару, завданого по місту ввечері 30 червня. Працівники прибирають проїжджу частину, розбирають пошкоджені конструкції будівель, вивозять уламки та виконують інші роботи, аби відновити рух.

Нагадаємо, 30 червня у Дружківці тимчасово призупиняє роботу останнє відділення Укрпошти. Рішення про його закриття прийняли ще тиждень тому — працівники вже обирають нове місце роботи. Водночас місцеві зможуть отримувати необхідні послуги у найближчих населених пунктах, де оператор поки працює.