У Дружківці закривають останнє відділення Укрпошти

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30 червня у Дружківці тимчасово призупиняє роботу останнє відділення Укрпошти. Рішення про його закриття прийняли ще тиждень тому — працівники вже обирають нове місце роботи. Водночас місцеві зможуть отримувати необхідні послуги у найближчих населених пунктах, де оператор поки працює.
Про це повідомив генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський.
Саме тому ми спочатку повідомили клієнтів на місці, вивезли персонал та обладнання, і лише сьогодні робимо загальне оголошення. Ми усвідомлювали, що, якби зробили це завчасно, то поставили б під загрозу життя людей”, — написав він.
За словами Смілянського, місцеві зможуть продовжити отримувати необхідні послуги у найближчих відділеннях Укрпошти — у Красноторці та Краматорську. Соціальні виплати чи пенсії також можна буде отримувати у будь-якому відділенні поштового оператора по всій країні.
“Ми подбали про нашу команду. Начальник відділення працюватиме в Краматорську, листоноша — біля Кам’янського, інші працівники теж обирають для себе нові місця.
Ми розуміємо, яка зараз важка ситуація на фронті, але завжди сподіваємося, що мій наказ про тимчасове призупинення роботи відділення в Дружківці ще буде скасовано найближчими місяцями, і наші відділення знову відкриють свої двері для наших клієнтів.”, — написав гендиректор.
Нагадаємо, 18 червня у Дружківці закрили “Нову Пошту” №1 — це останнє відділення оператора у місті. Декількома днями раніше стало відомо про закриття відділення №3, яке не працює відсьогодні. Попри це, скористатися сервісами компанії можна буде.
Журналісти Вільного Радіо зафільмували Дружківку на початку червня 2026 року. З кожним місяцем прифронтове місто стає дедалі безлюднішим — його наважуються покидати люди, які втомилися жити під постійними обстрілами та гулом російських дронів. Лінія фронту продовжує наближатися, а разом з нею більшає кількість руйнувань.