У Дружківці закривають останнє відділення Укрпошти

30 червня у Дружківці тимчасово призупиняє роботу останнє відділення Укрпошти. Рішення про його закриття прийняли ще тиждень тому — працівники вже обирають нове місце роботи. Водночас місцеві зможуть отримувати необхідні послуги у найближчих населених пунктах, де оператор поки працює.

Про це повідомив генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський.

“Ми трималися там стільки, скільки це було хоч якось можливо без значного ризику для працівників і клієнтів, але останнім часом цей ліміт уже було перевищено.

Саме тому ми спочатку повідомили клієнтів на місці, вивезли персонал та обладнання, і лише сьогодні робимо загальне оголошення. Ми усвідомлювали, що, якби зробили це завчасно, то поставили б під загрозу життя людей”, — написав він.

За словами Смілянського, місцеві зможуть продовжити отримувати необхідні послуги у найближчих відділеннях Укрпошти — у Красноторці та Краматорську. Соціальні виплати чи пенсії також можна буде отримувати у будь-якому відділенні поштового оператора по всій країні.

“Ми подбали про нашу команду. Начальник відділення працюватиме в Краматорську, листоноша — біля Кам’янського, інші працівники теж обирають для себе нові місця.

Ми розуміємо, яка зараз важка ситуація на фронті, але завжди сподіваємося, що мій наказ про тимчасове призупинення роботи відділення в Дружківці ще буде скасовано найближчими місяцями, і наші відділення знову відкриють свої двері для наших клієнтів.”, — написав гендиректор.

Нагадаємо, 18 червня у Дружківці закрили “Нову Пошту” №1 — це останнє відділення оператора у місті. Декількома днями раніше стало відомо про закриття відділення №3, яке не працює відсьогодні. Попри це, скористатися сервісами компанії можна буде.

Журналісти Вільного Радіо зафільмували Дружківку на початку червня 2026 року. З кожним місяцем прифронтове місто стає дедалі безлюднішим — його наважуються покидати люди, які втомилися жити під постійними обстрілами та гулом російських дронів. Лінія фронту продовжує наближатися, а разом з нею більшає кількість руйнувань.