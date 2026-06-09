У Дружківці 18 червня закривають останнє відділення “Нової Пошти”: чи працюватимуть їхні поштомати

Працівники, які забезпечували роботу відділень "Нової Пошти" у Дружківці. Фото: зі сторінок компанії

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18 червня у Дружківці закриють “Нову Пошту” №1 — це останнє відділення оператора у місті. Декількома днями раніше стало відомо про закриття відділення №3, яке не працює відсьогодні. Попри це, скористатися сервісами компанії можна буде.

Про це повідомили на сторінках “Нової Пошти”.

Закрити останнє поштове відділення №1 вирішили на тлі погіршення безпекової ситуації та постійні російські удари. Водночас відділення №3, про закриття якого стало відомо раніше, відсьогодні також не працює. Воно працювало тільки на видачу посилок.

У компанії наголосили, що їхні працівники до останнього залишалися, аби у місті була життєво необхідна підтримка: можливість отримати ліки та продукти, відправити необхідні речі рідним, зарядити ґаджети під час блекаутів і залишатися на зв’язку.

Загалом за травень мешканці Дружківки через “Нову Пошту” відправили та отримали близько 10 тисяч посилок.

“Роботу відділення №1 забезпечували шестеро наших колег: керівник Дмитро, оператори Володимир, Денис, Дмитро та Андрій, а також водій Олександр, який працює на два відділення. На відділенні №3 команда складається з трьох колег: керівник Іван та оператори Олександр і Кирило.

Ми вдячні кожному з них за відвагу, витримку та відданість своїй справі. На період тимчасової зупинки усім працівникам запропоновано роботу в більш безпечних регіонах”, — розповіли у компанії.

Там уточнили, що у місті продовжують працювати девʼять поштоматів “Нової Пошти”. Їхню логістику забезпечуватимуть, допоки це буде безпечно для водіїв та кур’єрів.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо зафільмували Дружківку на початку червня 2026 року. З кожним місяцем прифронтове місто стає дедалі безлюднішим — його наважуються покидати люди, які втомилися жити під постійними обстрілами та гулом російських дронів. Лінія фронту продовжує наближатися, а разом з нею більшає кількість руйнувань.