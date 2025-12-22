Підтримати
RU
Підтримати

Екіпаж поліції “Білий янгол” евакуював п’ятьох жителів Добропілля та Криворіжжя

Олена Русінова
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

“Білі янголи” знову провели евакуацію мирних мешканців із небезпечних громад Донеччини. Цього разу поліцейські з прифронтових населених пунктів Покровського району — Добропілля та Криворіжжя — вивезли п’ятьох людей.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

За словами начальника відділу організації евакуаційних заходів ГУНП у Донецькій області Геннадія Юдіна, ситуація у регіоні продовжує погіршуватися: комунікації майже відсутні, а обстріли не припиняються. За таких умов евакуація для багатьох залишається єдиним шансом урятуватися.

“Фронт наближається і до Добропілля. Ворог завдає руйнівних ударів по житлових кварталах. Закликаю мешканців Донеччини не зволікати та евакуюватися, поки ми маємо можливість вас вивезти”, — зазначив Юдін.

Серед евакуйованих — переважно літні мешканці, які до останнього не хотіли залишати власні домівки.

“З лиця землі стирають, вулицю за вулицею. Однієї вулиці вже немає. Ракети, шахеди — все летить. Далі вже сидіти неможливо”, — розповіла жителька Криворіжжя.

Нагадаємо, у північних кварталах Покровська є цивільні. Військові повідомляють, що евакуювати звідти людей неможливо.

Завантажити ще...