Екіпаж “Білий янгол” евакуював п’ятьох людей із Покровського району. Скріншот з відео ГУНП в Донецькій області

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

“Білі янголи” знову провели евакуацію мирних мешканців із небезпечних громад Донеччини. Цього разу поліцейські з прифронтових населених пунктів Покровського району — Добропілля та Криворіжжя — вивезли п’ятьох людей.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

За словами начальника відділу організації евакуаційних заходів ГУНП у Донецькій області Геннадія Юдіна, ситуація у регіоні продовжує погіршуватися: комунікації майже відсутні, а обстріли не припиняються. За таких умов евакуація для багатьох залишається єдиним шансом урятуватися.

“Фронт наближається і до Добропілля. Ворог завдає руйнівних ударів по житлових кварталах. Закликаю мешканців Донеччини не зволікати та евакуюватися, поки ми маємо можливість вас вивезти”, — зазначив Юдін.

Серед евакуйованих — переважно літні мешканці, які до останнього не хотіли залишати власні домівки.

“З лиця землі стирають, вулицю за вулицею. Однієї вулиці вже немає. Ракети, шахеди — все летить. Далі вже сидіти неможливо”, — розповіла жителька Криворіжжя.

Нагадаємо, у північних кварталах Покровська є цивільні. Військові повідомляють, що евакуювати звідти людей неможливо.