Пожежа в Краматорському районі Донецької області, липень 2025 року. Фото: ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Підтверджені збитки довкіллю України від повномасштабного вторгнення Росії сягнули 7 025 400 101 648 гривень та продовжують зростати, повідомили у державній екологічній інспекції. Там зазначили, що тільки за останній тиждень з 12 по 19 червня 2026 року зафіксована сума збільшилася на майже 52 млрд.

Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Найбільше за звітний тиждень зросли збитки від забруднення атмосферного повітря — на 51 млрд 275 млн грн. Переважну частину цієї суми становлять наслідки лісових пожеж і горіння насаджень — 51 млрд 49 млн грн.

Водночас збитки від горіння нафти, нафтопродуктів і газу оцінили у майже 219,6 млн грн, від загоряння інших об’єктів і відходів — у понад 5,96 млн грн, від неорганізованих викидів — у ще 702 тис. грн.

Шкода від забруднення ґрунтів і засмічення земель за той самий період збільшилася на 643,4 млн грн. З цієї суми понад 643,35 млн грн припадає на засмічення земель, тоді як пряме забруднення ґрунтів — 43 тис. грн. Збитки, пов’язані з водними об’єктами, морськими водами та самовільним водокористуванням, зросли ще на 150 тис. грн.

Нагадаємо, канал Сіверський Донець — Донбас, який був ключовою водною артерією для багатьох міст Донеччини, сьогодні частково зруйнований, пересохлий та занедбаний. Воду видно лише на невеликих ділянках, і навіть там вона вкрита мулом. Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі проаналізували, як змінився стан каналу за час відкритої війни з Росією.