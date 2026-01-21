Ексдепутата Донецької облради підозрюють в організації схеми із “зеленим тарифом” на ТОТ: про кого може йтися

Листування ексдепутата Донецької облради. Фото: з відео НАБУ та САП

Ексдепутат Донецької області нібито зловживав на “зеленому тарифі” — тепер у нього підозра. За даними слідства, він продовжував декларувати виробництво електроенергії та отримувати оплату вже під час окупації громади, у які знаходилися підконтрольні йому підприємства. Про кого може йтися — розповідаємо далі.

Про підозру повідомили НАБУ та САП.

За їхніми даними, у 2019-2020 роках ексдепутат Донецької облради разом із братом зосередили контроль над низкою підприємств, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел.

На території Василівського району Запорізької області вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт та уклали договори з ДП “Гарантований покупець” про продаж електроенергії за “зеленим тарифом”.

Під час відкритого вторгнення росіяни окупували частину Запорізької області, тож електростанції втратили зв’язок з енергосистемою України, зазнали пошкоджень, а персонал евакуювали.



Попри це, підконтрольні підозрюваним підприємства нібито продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї оплату за “зеленим» тарифом”. Фактично, кажуть правоохоронці, електроенергія не надходила до України. Загальну суму збитків оцінюють у 141,3 мільйона гривень.



Про якого ексдепутата Донецької облради може йтися

Правоохоронці не називають імен фігурантів, однак зазначають, що до 2021-го він був депутатом Донецької облради, а після — заступником керівника Офісу Президента та членом наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.

Також НАБУ та САП уточнили, що вивчали цю справу, зокрема, за матеріалами журналістського розслідування Bihus.Info. У 2023 році медійники розповіли, що співвласником зазначених сонячних станцій на ТОТ є близьке оточення заступника керівника ОП Ростислава Шурми.

У 2025 році видання “Українська правда” писала, що Національне антикорупційне бюро приходило з обшуками до Шурми в Німеччині. Співрозмовники журналістів стверджували, що Ростислав Шурма та його брат Олег живуть за кордоном та не приїжджають в Україну.

Нині про підозру у справі зі схемами на “зелених тарифах” повідомили загалом дев’ятьом фігурантам:

ексдепутату Донецької облради, екскерівнику Офісу президента України та колишньому членові наглядової ради НАК “Нафтогаз України”;

власникові мережі українських та іноземних компаній (близькому родичу колишнього заступника керівника Офісу президента України);

довіреній особі ексвисокопосадовця;

керівникам і працівникам підконтрольних підприємств;

колишньому комерційному директорові АТ “Запоріжжяобленерго”.

Їм загрожує до 12 років за ґратами. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють людей, які також можуть бути причетним до справи.

Нагадаємо, упродовж 2025 року правоохоронці зафіксували 1714 кримінальних правопорушень, пов’язаних із колабораційною діяльністю. Це найменший показник за весь час повномасштабного вторгнення.