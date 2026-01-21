Суд. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Упродовж 2025 року правоохоронці зафіксували 1714 кримінальних правопорушень, пов’язаних із колабораційною діяльністю. Це найменший показник за весь час повномасштабного вторгнення.

Про кількість облікованих правопорушень журналісти Вільного Радіо дізналися зі звітів Офісу Генерального прокурора.

Згідно з даними відомства, останні кілька років в Україні реєструють усе менше справ за статтею 111-1 Кримінального кодексу України “Колабораційна діяльність”:

3851 правопорушення за 2022 рік,

3207 — за 2023 рік,

2420 — за 2024 рік,

1714 — за минулий рік.

Минулого року приблизно в половині випадків — це 719 проваджень — правоохоронці виявили можливих фігурантів і повідомили їм про підозру (у 31 справі підозрюваних кілька). 20 підозрюваних раніше вже отримували вироки.

У 523 провадженнях слідство завершили й передали матеріали на розгляд суду. П’ять із цих справ закрили з різних причин, у тому числі через те, що суд не виявив складу злочину в діях підозрюваних.

Зазначимо, не всі провадження в роботі вже скерували до суду. Так, у 122 справах досудове розслідування довелося зупинити ще до цього етапу. У більшості випадків це зробили через те, що не змогли виявити місцезнаходження підозрюваних. Є й поточні розслідування, які перейшли на новий рік.

Нагадаємо, правозахисники працюють над змінами до статті про колабораціонізм, які допоможуть прибрати прогалини в нинішньому законі. Зокрема, там мають окреслити, які саме дії вважаються колабораційною діяльністю, адже наразі формулювання розмите.

Раніше ми аналізували кого в Україні судять за колабораціонізм зараз та коли можна оскаржити вирок, а також збирали думки про те, кого саме вважають колаборантами українці з частково окупованих регіонів по обидві сторони від лінії розмежування.