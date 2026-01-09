Як карають за колабораціонізм в Україні, колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Вступ до армії РФ — не колабораціонізм, а державна зрада, а за деяку співпрацю з окупантами має бути адміністративна, а не кримінальна відповідальність. Це пропозиції для змін до статті про колабораційну діяльність. Адже через прогалини в законі деякі вироки, які в Україні виносять за колабораціонізм, виявляються несправедливими.

Стаття з’явилася в кримінальному кодексі України вже після початку повномасштабного вторгнення. Втім вийшла неоднозначною — про це говорять і правозахисники, і правоохоронці, які з нею працюють.

Для довідки: У звіті за друге півріччя 2024 року правозахисна організація ZMINA зазначає, що практика застосування статті 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України ще тільки напрацьовується, втім серед уже винесених вироків суду майже немає виправдувальних. Згідно зі звітом Верховного комісара ООН, за пів року — з грудня 2024 по травень 2025 року — українські суди визнали винними в колабораціонізмі 624 українців. Водночас, як йдеться в доповіді, у 51 випадку вирок був сумнівним, а підсудних мали б виправдати. Річ у тім, що окрім тих, хто свідомо працював або працює на окупаційні адміністрації чи силові структури, вироки отримують і працівники бюджетних і комунальних підприємств, підвладних загарбникам. Засуджують за колабораційну діяльність й українців, які працювали в окупації, аби забезпечити повсякденне життя цивільних. “У чому зрада, якщо я у себе вдома”: кого українці з частково окупованих регіонів вважають колаборантами? (опитування) Дискусії про те, що статтю Кримінального кодексу треба допрацювати, точаться вже кілька років. У Верховній Раді зареєстрували щонайменше вісім законопроєктів, які пропонують зміни, але вже три роки до теми не поверталися. Водночас стає все більше апеляційних скарг, особливо щодо вироків, ухвалених за частиною п’ятою статті 111-1 ККУ. Проте лише незначна кількість апеляційних проваджень мала позитивний результат для сторони захисту.

добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до їхнього проведення

Видання “Бабель” зібрало прогалини статті за колабораціонізм з дискусії між прокурором Офісу Генпрокурора Олександром Жилою і депутатом профільного правоохоронного комітету Олександром Бакумовим, автором одного із законопроєктів. Наводимо основні тези.

У законі треба окреслити, що таке колабораціонізм, а що ним не є

Колаборантів треба відділити від інших злочинців, які допомагають країні-агресору: державних зрадників (ст. 111 ККУ), пособників державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) і так званих “глорифікаторів” (ст. 436-2 ККУ). Наразі ж через юридичну недосказаність колаборантами подеколи визнають тих, хто ними по факту не є.

Наприклад, зараз як колабораціонізм карається допомога військовим і вступ до армії окупантів. Втім, вирок за ці дії мали б виносити за статтею про державну зраду, адже колабораціонізм — це цивільна і господарська взаємодія з ворогом під час окупації. Допомога армії ворога — більш серйозний злочин.

Варіант більш точного визначення вже є у проєкті нового Кримінального кодексу. Згідно з ним, колаборанти — це громадяни України, які підтримують державу-агресора на окупованих територіях і добровільно співпрацюють з нею в адміністративній, політичній, економічній та інформаційній сферах.

Стаття 111 КК. Умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

111-2 КК. Допомога державі-агресору, її збройним формуванням, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдати шкоди Україні. Це може бути підтримка рішень держави-агресора, передача матеріальних ресурсів чи інших активів її представникам, збройним формуванням тощо.

Стаття 436-2 КК. Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація (прославляння, — ред.) осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, тощо.

Так само варто розрізняти й поняття колабораціонізму та пособництва державі-агресору. Щоб їх не плутати, у Кримінальному кодексі треба вказати, що пособниками можуть бути громадяни не країн-учасниць міжнародного воєнного конфлікту, а іноземці, які підсилюють державу-агресора економічно й політично.

Треба зважати на обставини кожної справи та розрізняти ступінь завданої шкоди

Якщо людина працює в окупаційній адміністрації і просто роздає гуманітарну допомогу, це не має вважатися злочином, тоді як зараз в Україні за це вже є обвинувальні вироки. Також варто розрізняти шкоду, яку спричиняють люди на різних посадах у тих самих органах влади (наприклад, керівник відділу кадрів окупаційної поліції та її очільник). Зараз робота на будь-якій посаді в правоохоронних органах ― це злочин з покаранням від семи до десяти років позбавлення волі.

Рятувальники, які гасять пожежі в будинках українців в окупації, не завдають шкоди державі. Якщо ж заразом вони обслуговують військові частини окупантів, допомагають рятувати техніку, — це інша справа.

Як варіант, можна встановити відповідальність не за те, що людина обіймала певну посаду, а за конкретну роботу, яку вона виконувала: оперативно-розшукову, розвідувальну, слідчу тощо.

Потрібно визначити умови звільнення від відповідальності

Така норма є в статті про державну зраду: якщо людина повідомляє, що її вербували зробити щось на шкоду Україні, її не карають. Якщо подібне пропишуть і у статті про колабораціонізм, люди зможуть документувати свою співпрацю з окупантами та за першої нагоди повідомляти про всі деталі українським правоохоронцям.

У Кримінальному кодексі має бути детально прописано, що таке окупаційна адміністрація

Це визначення вже є в інших законах, і там воно дуже широке: включає і підприємства, і установи, і нотаріат. Через це до відповідальності за колабораціонізм притягують широке коло людей. Конкретне визначення дозволить це коло звузити. Наприклад, варто уточнити, що колаборантом може бути не будь-який співробітник органів влади, а лише керівник, менеджер високого рангу, який має повноваження ухвалювати рішення.

За деякі дії має бути адміністративна, а не кримінальна відповідальність

Дві перші частини статті про колабораціонізм, які стосуються заперечення агресії та добровільної роботи на рядовій посаді в незаконних органах влади, на думку співрозмовників, потрібно декриміналізувати і зробити адміністративними правопорушеннями.

Наразі ж у законі покарання за обома частинами — заборона обіймати певні посади від 10 до 15 років. Такий строк суперечить Загальній частині Кримінального кодексу, яка, зокрема, передбачає, що заборона обіймати посади може тривати не більше як 5 років.

Під час розслідувань справ про колабораціонізм варто орієнтуватись на міжнародний досвід

Поки колабораціонізмом вважається будь-яка господарська діяльність на окупованих територіях, правоохоронцям під час розслідувань варто орієнтуватись на Міжнародне гуманітарне право.

Наприклад, одна із Женевських конвенцій говорить про те, що окупанти мають право збирати на підконтрольних територіях податки. Для прикладу, українці-ФОПи, які в окупації перереєструвалися за нормами російського законодавства й сплачують податки в бюджет РФ, не є колаборантами. Однак це не означає повної амністії для ФОПів — важливо, кому саме вони постачали продукцію і надавали послуги, чи вигравали державні тендери, чи підтримували якимось чином армію оккупанта і так далі.

Раніше Вільне Радіо розповідало, кого в Україні можуть засудити за держзраду та які вироки їм виносять.