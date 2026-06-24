Ексдиректора "Будресурса" підозрюють в привласнені 6,8 млн грн на реконструкції дитсадка "Ластівка" у Святогірську

Недобудований дитсадок "Ластівка" у Святогірську. Фото: прокуратура Донеччини

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Колишнього директора ТОВ “Будресурс” підозрюють у привласнені 6,8 мільйона гривень на реконструкції дитячого садочку “Ластівка” у Святогірську — її замовили ще у серпні 2020-го. За даними слідства, чоловік оформлював акти із завищеними відомостями про обсяги виконаних там робіт, а потім подавав їх на оплату. У цій справі раніше фігурував ексмер Святогірська Володимир Бандура — він отримав вирок у грудні 2024-го.

Про нову підозру повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, у серпні 2020-го Святогірська міськрада замовила у компанії з Мирнограда реконструкцію дитячого садка. До переліку робіт, зокрема, входили демонтажні, земляні та оздоблювальні роботи. Також там планували утеплити фасади будівель, улаштувати тепло-, гідро- i звукоізоляцію, “теплу підлогу”, встановити опалювальне, сантехнічне, кухонне й пральне обладнання, системи мовного оповіщення, пожежної сигналізації тощо.

Загалом на приведення до ладу дошкільного закладу виділили понад 31,3 мільйона гривень — гроші як з місцевого, так і державного бюджетів. Однак, за словами слідчих, директор підрядної організації вирішив збагатитися на такому проєкті. Упродовж року він оформлював акти із завищеними відомостями про обсяги виконаних робіт та подавав їх для оплати. Зрештою компанія безпідставно отримала понад 6,8 мільйона гривень.

Правоохоронці не надають більше деталей, однак із зазначеного можна дійти висновку, що йдеться про реконструкцію дитячого садка “Ластівка” — цей підряд у липні 2020-го віддали ТОВ “Будресурс” з Мирнограда. Упродовж 2021-2026 років з компанії зникли її засновники — Сергій, Олександр та Вʼячеслав Кашлакові, Олена Мінакова, Юлія Чернова, а також Антон Парушевський.

Згодом у фірмі міняли керівників: замість Ігоря Єгорова став Дмитро Кравченко, а після нього — Сергій Добролежа. Нині компанія зареєстрована у Києві, а її фактичною засновницею та керівницею вказують Лілію Обізну.

Контракт на реконструкцію “Ластівки” з “Будресурсом” уклав тодішній в.о мера Святогірська Володимир Бандура — він підписав акт виконаних робіт, підряднику виплатили всю суму, однак ремонт так і не завершили повністю. У грудні 2024-го Бандура отримав вирок за службову недбалість.

Водночас тоді у кримінальній справі не йшлося про відповідальність для підрядника чи фірми, яка здійснювала технагляд по реконструкції дитсадка. Нині ж ексдиректору “Будресурса” заочно повідомили про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службовому підробленні.

Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, його планують оголосити в розшук.

Нагадаємо, уповноваженому з тендерних закупівель управління Костянтинівської міськради повідомили про підозру в службовій недбалості, через яку держава могла переплатити майже 14 млн грн за колючий дріт “Єгоза”. Посадовець нібито купував дріт за завищеними цінами.