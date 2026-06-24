Фігурант справи під час отримання підозри. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Уповноваженому з тендерних закупівель управління Костянтинівської міськради повідомили про підозру в службовій недбалості, через яку держава могла переплатити майже 14 млн грн за колючий дріт “Єгоза”. Посадовець нібито купував дріт за завищеними цінами.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, у 2025 році фігурант справи організував чотири закупівлі колючого дроту на загальну суму 39,4 млн грн. Втім, він не провів “належної” перевірки ринкової вартості продукції, тому договори уклали за цінами, що у півтора раза перевищували ринкові. За підрахунками слідства, реальна вартість закупленої “Єгози” мала становити 25,4 млн грн, на 14 млн менше.

Чоловіку інкримінують неналежне виконання службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, частину другу 367 Кримінального кодексу України.

Якщо провину посадовця доведуть в суді, йому загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

“Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування – СУ ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу УСР в Донецькій області ДСР НП України”, — доповнили в Донецькій обласній прокуратурі.

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Нагадаємо, напередодні у Краматорську затримали начальника одного з місцевих комунальних підприємств та його підопічну. За даними слідства, вони організували схему з бронюванням військовозобовʼязаних — на цьому заробили майже 400 тисяч гривень. Нині обох підозрюють у заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем.