Ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

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Олександр Сирський опублікував у своїх соціальних мережах заяву, присвячену своєму звільненню з посади головнокомандувача ЗСУ. Він, зокрема, заявив, що цьогоріч під його командуванням Сили оборони звільнили 700 квадратних кілометрів окупованої території, а Збройні сили України нині перебувають у стані наступу.

Про це Олександр Сирський написав на Facebook.

“Для кожного офіцера це найбільша відповідальність ― очолити військо під час великої війни. Я бачив цю війну з її першого дня 2014 року, жив фронтом і знаю ціну кожного звільненого кілометра української землі”, — написав ексголовком.

Він також згадав оборону Києва у 2022 році, а також звільнення Балаклії, Ізюма та Куп’янська на Харківщині. Командування військами він прийняв у лютому 2024 року, коли тривала оборона Авдіївки.

“Наші підрозділи стояли в напівоточенні. Одним із перших моїх наказів на посаді був наказ організовано вийти з міста. Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один пріоритет — збереження життя людей”, — додав Олександр Сирський.

Також він нагадав про Курську операцію. За його словами, її метою було зірвати підготовлений Росією наступ на Суми й Харків, відтягнути найбоєздатніші війська противника та поповнити обмінний фонд.

“Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу — з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є”, — додав ексголовнокомандувач..

Наприкінці звернення Сирський підкреслив, що продовжить служити Україні незалежно від посади.

“Я казав це раніше і повторю сьогодні: моя робота — війна. Посади змінюються, а цей принцип — ні. У якому б статусі я не був, я служитиму Україні до Перемоги”, — заявив Олександр Сирський

Більше про Олександра Сирського

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Кіржацького району Владимирської області у Росії. У 1970-х роках після переведення батька, кадрового військового, до України разом із сім’єю переїхав до Харкова, де закінчив школу із золотою медаллю.

У 2000-х Сирський командував 72 механізованою бригадою.

У 2014 році був начальником штабу АТО. Взимку 2015-го був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве. За це нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Також Сирський керував боями у Вуглегірську, селі Рідкодуб та Логвиновому.

У 2016 році Олександр Сирський очолював Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ, а у 2017-му був командиром всієї Антитерористичної операції.

З 5 серпня 2019 року він — командувач Сухопутних військ ЗСУ. 23 серпня 2020-го отримав звання генерал-полковника.

З 24 лютого 2022 року Сирський був відповідальним за оборону Києва. Він розподілив столицю та прилеглі райони на сектори, зробив структуру командування та зв’язку. Навколо міста спорудили два кільця оборони. За цю операцію він отримав звання Герой України.

Сирський також брав участь у наступальній операції в Харківській області, коли з 6 вересня по 13 жовтня у два етапи українські військові звільнили понад 500 населених пунктів. Саме він підняв український прапор у звільненій Балаклії.

Нагадаємо, 21 липня Олександра Сирського звільнили з поста головнокомандувача Збройних сил України. Він обіймав цю посаду з лютого 2024 року, змінивши Валерія Залужного. Новим головкомом стане Михайло Драпатий.