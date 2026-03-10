Ексголову НОК Сергія Бубку не позбавлять держнагород: Рада не підтримала запит

Сергій Бубка. Ілюстративне фото: Національний олімпійський комітет України

Верховна Рада провалила голосування про направлення запиту президенту України, в якому просять позбавити державних нагород і почесних звань ексголову НОК Сергія Бубку. Йому закидають зв’язки з Росією і так званою “ДНР”.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з трансляції засідання парламенту.

За пропозицію направити запит президенту України, в якому просять позбавити Сергія Бубку — ексголову Національного Олімпійського комітету України — державних нагород і почесних звань, проголосували тільки 112 народних депутатів.

Бубка — олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною, народився в Луганську, проте пізніше жив і тренувався в Донецьку. У 1988 році він переміг на Олімпійських іграх 1988 року в Сеулі. Після завершення спортивної кар’єри Сергій Бубка був президентом Національного олімпійського комітету України, а зараз залишається членом Міжнародного олімпійського комітету.

Як писали журналісти «Суспільне. Спорт», Бубка покинув Україну як біженець через відкрите вторгнення Росії. У жовтні 2022 року він пішов з посади голови НОК України.

У липні 2023 року журналісти проєкту Bihus.info оприлюднили контракти компанії сімейного бізнесу Бубок — фірми «Монблан». Компанія займається торгівлею паливом — ймовірно, на продаж палива структурам Росії та так званій «ДНР». Пізніше ексголова НОК заперечував зв’язки з тимчасово окупованими територіями України.

Нагадаємо, у 2025 році президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення державних стипендій Сергію Бубці. Також у списку були ще два спортсмени з Донецької області.