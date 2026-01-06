Ексміністр освіти так званої “ДНР” Михайло Кушаков отримав заочний вирок від українського суду: що відомо

Колишній “міністр освіти та науки ДНР” Михайло Кушаков. Фото з окупаційних джерел

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З 2015 року чоловік добровільно обіймав керівні посади в так званому “Міністерстві освіти та науки ДНР”, а в 2019 році очолив його. За це фігуранта заочно засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Про відповідний вирок журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень.

За документами слідства, Михайло Кушаков вирішив долучитися до злочинної діяльності так званої “ДНР” ще в березні 2014 року. Не пізніше ніж за рік фігурант уже обійняв псевдопосаду заступника міністра у фейковому “Міністерстві освіти та науки ДНР”, а пізніше став “першим заступником міністра”. У червні 2019 року ставленик Кремля Денис Пушилін призначив чоловіка очільником псевдоміністерства.

Протягом трьох років Михайло Кушаков керував незаконною установою. За цей час він неодноразово порушував встановлений порядок в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду звіти, сприяв зміні освітніх програм у захоплених населених пунктах Донеччини на російський лад й ініціював отримання місцевими вишами акредитації за стандартами РФ.

Через це Шевченківський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110),

керівництво терористичною групою чи терористичною організацією або участь у ній (ч. 1 ст. 258-3),

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, вчинене повторно або з використанням службового становища (ч. 2 ст. 332-1)

Псевдоурядовця засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але свій вирок Михайло Кушаков отримав заочно: відбувати покарання він почне, коли його затримають.

Раніше ми розповідали, що члена окупаційної адміністрації Харцизька Олега Подустова заочно засудили до 10 років в’язниці. Чоловік отримав вирок за колабораційну діяльність.