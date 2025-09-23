Експертів і підприємців запрошують на обговорення післявоєнного зелене відновлення України: як долучитися до заходу

Поле в Донецькій області, ілюстративне фото: Вільне Радіо

4-й Міжнародний симпозіум “Відбудова місця, яке можна назвати домом: Відновлення на шляху до кліматичної нейтральності” відбудеться 17-18 жовтня у Львові. Долучитись до обговорення післявоєнного зеленого відновлення України можна офлайн та дистанційно. Для цього необхідно зареєструватися.

Про симпозіум Вільному Радіо повідомили в ГО “Екодія”.

До участі в обговоренні зеленого переходу під час відновлення країни запрошують експертів зі сталого розвитку, науковців, політиків, підприємців, донорські організації та фінансові установи.

Для довідки: Зелене відновлення — це стратегія відбудови країни після воєнних руйнувань, яка орієнтується не лише на відновлення інфраструктури й економіки, а й на впровадження екологічно дружніх, енергоефективних та стійких рішень. Вона передбачає відхід від застарілих ресурсозатратних моделей розвитку на користь практик, що зменшують шкоду довкіллю та враховують кліматичні ризики. Зелений перехід є частиною зобов’язань України у межах євроінтеграції та Паризької кліматичної угоди.

Під час симпозіуму учасники зможуть відвідувати тематичні секції, кожна з яких складатиметься з лекцій, презентацій досліджень та практики і панельних дискусій.

У перший день розглянуть в деталях політику, регулювання та реформи для вуглецево-нейтральної України, а також технології та процеси у будівництві та реконструкції. Другий день присвячений темам землекористування та просторового планування, інвестиціям для вуглецево-нейтрального переходу.

Участь у симпозіумі можлива онлайн або наживо у Львові у центрі Шептицького Українського католицького університету. Кожен учасник може брати участь лише в одній секції на день. Для участі необхідна зареєструватись, заповнивши форму.

Захід організовують Центр досліджень землі та житла Харкiвської школи архітектури, ГО “Екодія”, Програма сталого міського розвитку Оксфордського університету, UN-Habitat Urban Lab Ukraine, EU4ClimateResilience, CEE Bankwatch, Школа публічного управління Українського католицького університету.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, як Україна планує відмовлятися від вугілля та чому програма справедливої трансформації вугільних регіонів не подобається екологам. Зокрема, у програмі немає чітких механізмів відмови від використання вугілля.