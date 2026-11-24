Зруйнований Маріупольський краєзнавчий музей. Фото з архіву Олександра Горе

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Правоохоронці розслідують сотні випадків пошкодження культурних пам’яток Донеччини, а експонати 16 музеїв не змогли евакуювати через окупацію та бої. Розповідаємо, як бойові дії вплинули на збереження культурної спадщини Донецької області.

Про руйнування закладів культури повідомили в Управлінні культури і туризму Донецької ОДА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Через активні бойові дії, стрімку окупацію та загрозу життю і здоров’ю працівників музеїв не вдалося вивезти на зберігання в безпечніші регіони колекції з 16 музеїв Маріупольського, Волноваського та частини Покровського районів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в управлінні зафіксували 250 об’єктів культурної спадщини, пошкоджених внаслідок боїв на Донеччині. Ще щонайменше 19 таких об’єктів зруйновані.

Щодо цих випадків посадовці звертаються до правоохоронців.

Станом на 1 листопада 2026 року подали 288 заяв про вчинення правопорушень щодо пошкодження об’єктів культурної спадщини внаслідок війни:

262 з них внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

за 26 заяви опрацьовуються.

Нагадаємо, у Бахмутській громаді хочуть профінансувати перепакування й оцифрування музейних фондів.