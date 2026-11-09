У Бахмутській громаді хочуть профінансувати перепакування й оцифрування музейних фондів: що відомо

Оцифрування музейних фондів. Ілюстративне фото: Хмельницький обласний художній музей

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Зберігати музейні фонди й забезпечувати доступність до них планують у межах нової комплексної програми збереження культури та локальної ідентичності Бахмутської громади на 2027–2029 роки. Що хочуть зробити і скільки коштів на це може знадобитися, читайте далі.

Про плани Бахмутської громади журналісти Вільного Радіо дізналися з програми, яку затвердив начальник міської військової адміністрації Олексій Рева.

Згідно з відповідним заходом, за наступні три роки в громаді планують перепакувати усі ризикові зберігання, які вдасться виявити. Крім цього, там мають оцифрувати щонайменше 300 музейних предметів і документів, а також створити й підтримувати резервне копіювання цих матеріалів.

Загалом на це можуть витратити 210 тис. грн (по 70 тис. грн щороку). Більшу частину коштів — 120 тис. грн — планують спрямувати з бюджетів громади на 2027–2029 роки. Ще 90 тис. грн розраховують залучити з інших джерел.

Поки це тільки плани, але фінансовому управлінню Бахмутської міськради вже доручили передбачити кошти на програму під час формування проєктів бюджету громади на 2027–2029 роки.

Раніше ми розповідали, що спогади бахмутян про події 2022–2023 років збирають для музею. Охочі з усіх населених пунктів громади можуть поділитися своїми історіями щодо життя під обстрілами, евакуації й облаштування на новому місці.